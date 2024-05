En Xalapa, denuncia haber sido detenido y separado de su hijo; señala a sobrina de Sara Ladrón de Guevara

En el centro de Xalapa, Luis Orlando Olivo Jiménez acusó ante medios de comunicación que fue separado de su hijo el viernes 24 de mayo, además de estar siendo inculpado en un delito que asegura no cometió.

Compartió que, en la fecha señalada, alrededor de las 17:30 horas, después de recoger a su hijo fue abordado por elementos de la Policía Estatal sobre la avenida Lázaro Cárdenas y llevado al Cuartel de San José.

Mientras, su hijo fue subido a un vehículo Versa color rojo donde viajaban cinco personas.

Ya en el cuartel, se encontró con su exesposa Amanda Harris Ladrón de Guevara, quien solicitó que fuera trasladado a la Fiscalía Especializada del Estado de Veracruz afirmando que tenía una orden de denuncia, la cual el ciudadano asegura desconocer.

Es por ello que teme que se le esté fabricando un delito; añadió que su exesposa es sobrina de Sara Ladrón de Guevara, candidata a senadora, por lo cual "presume tener influencias".

Posteriormente, Luis Orlando presentó una denuncia para conocer el paradero de su hijo y la cual le fue negada por la Fiscal Séptima.

Le comenté que entonces iba yo a acudir a la Fiscalía Especializada y me amenazó con denunciarme por daños y perjuicios. Me hace sentir completamente angustiado ante esta situación porque no sé nada de mi hijo".

Compartió que se le notificó del Centro de Búsqueda y Rescate que su hijo se encontraba con su madre, pero no ha confirmado tal afirmación. Presentó ante los medios una serie de documentos que lo avalan de poseer la custodia provisional.

"He intentado hablar con mi exesposa de buena fe, pero por su parte siempre han sido amenazas en mi contra, diciéndome que si no le devolvía al niño me iba a meter a la cárcel", dijo.