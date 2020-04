En Veracruz no le creen a Tv Azteca; falla golpe contra López Gatell

En hogares de Veracruz no le creen a TV Azteca ni a Javier Alatorre, tras el llamado que la televisora del Ajusco hiciera a la población para que desacatara las medidas sanitarias ante la contingencia por COVID-19.





En casas en el centro de Xalapa, vecinos empezaron a colocar imágenes que parodian a las de los fieles católicos para ahuyentar a los Testigos de Jehová: "En este hogar creemos en el Dr. López Gatell, ¡Quédate en casa!", advirtieron en leyendas ante la emergencia del COVID-19.





Hugo López-Gatell se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos por su participación en las ruedas de prensas vespertinas sobre la epidemia del coronavirus, ganando el respeto de hasta algunos detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador.





En lo que algunos analistas consideraron un golpeteo de Tv Azteca para ser favorecido en sus intereses y hasta de condonación de impuestos, durante la emisión del noticiero ´Hechos´ de Azteca 13, Javier Alatorre, conductor estelar, arremetió contra López-Gatell, a señalarlo de ser autor de comunicados ´irrelevantes´.





"Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell", dijo Javier Alatorre y posteriormente en redes sociales Tv Azteca replicaría el mensaje polarizante, generando la percepción de que el responsable del mensaje de Alatorre fue Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora.





En su respuesta, los veracruzanos colocaron leyendas con la imagen del funcionario de Salud. "En este hogar creemos en el Dr. López Gatell, Si usted desea salir y no es necesario, no salga. No sea necio y regrésese a su casa. ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa!"