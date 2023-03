En Bienestar de Veracruz no se violentan derechos laborales de trabajadores, revira Vergel

"Nosotros nunca vamos a violentar derechos laborales. Respetamos las garantías de todos los trabajadores", sostuvo el delegado regional de Bienestar en Xalapa, Juan Vergel Pacheco.

Agregó que el reclamo por despido injustificado del que se quejan ex trabajadores no corresponde a la realidad, pues se trata del término de la relación laboral al concluir su contrato.

Explicó también que cada uno de los trabajadores que prestan sus servicios con la dependencia federal firman un contrato que contiene fecha de inicio y término de la relación laboral, mismo que al vencerse, se acuerda renovar o no el convenio de trabajo. Y ese es el caso de quienes hoy reclaman un inexistente despido. Simplemente no se les contrató nuevamente.

Juan Vergel expuso que los Servidores de la Nación tienen como característica fundamental el servicio, la entrega al trabajo para atender a la población. "Hay quienes ya no tienen esa virtud y en el camino cambian sus actitudes. Por eso, no se les renueva el contrato y se le da la oportunidad a otra persona que llega con el compromiso de servir al pueblo", destacó.

Rechazó los señalamientos de los ex trabajadores en su contra y negó que se actúe de manera ilegal para despedirlos, por lo que insistió en que en el Gobierno de México se respetan las garantías y derechos de todos y si existe alguna inconformidad de quienes ya no forman parte de la plantilla laboral, pueden acudir a las instancias correspondientes a manifestar su molestia. Sin embargo, adelantó que no tienen la razón.

El Delegado Regional de Bienestar en Xalapa expuso que cada uno de los Servidores de la Nación debe contar con características específicas que se requieren para atender a la población, pues son el primer y más cercano contacto con la población vulnerable, con quienes tienen la necesidad de ayuda y son quienes representan al Gobierno de México, por lo que aquellos que no cuentan con esas cualidades no pueden formar parte de ese esquema.