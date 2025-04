Ya es jueves, Santo; los mejores memes de Semana Santa 2025

Ya es jueves, Santo; estamos en el clímax de la Semana Santa, tiempo de reflexión marcado en el calendario litúrgico católico en donde las y los creyentes recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ocurrida hace más de dos mil años.

Este tiempo es considerado de reflexión no solo quienes profesan activamente el catolicismo; prueba de ello es que quienes no son tan cercanos a la iglesia siguen acostumbrando no comer carne roja en esta temporada, tal y como lo dicta la tradición.

Sin embargo, hay quienes no se toman muy en serio la Semana Santa (y mucho menos el jueves y viernes santo) y han aprovechado para hacer cientos de memes e imágenes divertidas relacionadas con esta época del año.

Memes sobre Semana Santa

Admítelo; por más fiel que te consideres no puedes aguantar la risa con algunos de los memes que se han compartido en internet en relación con la Semana Santa.

Algunos subidos de tono, otros más inocentes y algunos que se han ido reinventando desde hace décadas; la realidad es que todos en algún momento hemos compartido estas imágenes con nuestros amigos y con la tía que nunca sale de la iglesia en esta temporada.

¿Cuál es tu meme favorito para la Semana Santa? ¿Tienes más de uno guardado en el teléfono para esta época del año? Compártelos con nosotros a través de nuestras redes sociales.