"¿Qué hacer ante la desaparición de una mujer, niña o adolescente?"

El reporte inmediato y la respuesta social para compartir al información de los casos, son fundamentales para la búsqueda de personas desaparecidas, en todos los casos, pero sobre todo cuando se trata de niños, niñas, adolescentes y mujeres, consideró en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO la comisionada estatal de Búsqueda en Veracruz, Brenda Cerón Chagoya.

Es fundamental saber que "no es necesario esperar ni 24 ni 48 ni 72 horas para poner un reporte cuando se trate de una niña, adolescente, mujer o una persona periodista o una persona de derechos humanos, para poder iniciar su búsqueda. Es algo que es muy importante conocer".

La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda indicó que en el estado de Veracruz, el 70 por ciento de los reportes de desaparición corresponden a varones, al ser cuestionada en torno a la frecuencia de casos de reportes de desaparición de niñas y mujeres.

"Tenemos un aproximado de reportes de desapariciones en un 70 por ciento de varones y un 30 por ciento de desapariciones de mujeres".

Ante ello, destacó que independientemente del sexo de la persona desaparecida, es fundamental que el reporte se haga de manera temprana, inmediata, además de que se compartan las fichas de búsqueda.

"Es inmediato, incluso la Comisión atiende los reportes 24 horas, los 365 días del año y además puede ser por noticia, reporte o denuncia. Si una persona habla al 911 la canalizan a la Comisión Estatal de Búsqueda para que puedan poner su reporte".

POBLACIÓN HA TOMADO CONCIENCIA EN TORNO A DESAPARICIONES, LO EVIDENCIÓ CASO ROSA ISELA

En entrevista, Brenda Cerón Chagoya se refirió también al lamentable caso de Rosa Isela, ocurrido hace unos días.

La joven con 8 meses de embarazo que, de acuerdo con lo informado, fue acaparada con engaños para presuntamente ofrecerle ropita para su bebé, y que fue encontrada asesinada y cuyo crimen tenía como objetivo robarle a su bebé.

Uno de los aspectos que el caso dejó ver, consideró la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, es que la sociedad ha tomado conciencia en torno a la desaparición de personas, y más cuándo se trata de una mujer.

Y es que la sociedad respondió compartiendo la información, lo cual es muy importante, comentó.

"Todas las personas estamos en riesgo, todas las personas estamos expuestas a poder sufrir algún tipo de desaparición, pero lo importante es saber qué hacer en esos momentos.

"A mí lo que me pareció que fue algo que nos aportó mucho, fue que la ciudadanía compartió en las redes sociales el boletín, compartió capturas de pantalla, empezaron a indagar.

"Y eso quiere decir que ya tenemos una ciudadanía mucho más consciente y mucho más alerta de lo que está sucediendo, y más cuando se trata de una mujer".

EMBARAZADAS NO DEBEN ALARMARSE; HAY QUE INFORMARSE: COMISIONADA

Asimismo, al abordar el caso de Rosa Isela, la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda consideró que el tema no es para alarmar a las mujeres embarazadas, sino para que la sociedad en general se informe y tome precauciones.

"No alarmar a la ciudadanía en el sentido de que sea una situación utilizada para hacer daño a las mujeres embarazadas", dijo al referir que el caso reciente y los que han sido conocidos, se trata de la comisión de delitos hechos por un particular, no que se esté secuestrando o desapareciendo a mujeres embarazadas.

Pero, expuso, es importante que la población tome precauciones, ya que el caso conocido recientemente de Rosa Isela, contactada con el engaño de darle ropa para su bebé, fue un hecho planeado "por una persona en específico para cometer el delito".

Brenda Cerón Chagoya dijo que ha habido confusión en la información difundida en torno a casos -de mujeres embarazadas- registrados en distintas entidades y que, en redes sociales, algunas publicaciones indicaban erróneamente que todos eran de Veracruz.

De ahí que conminó a la sociedad a checar la información que se comparte, es decir, los datos de las fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

Sin embargo, la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda destacó que es importante que se compartan en las distintas entidades las fichas de búsqueda de personas, ya que podrían estar en una ubicación distinta a la de su lugar de residencia o de desaparición.

"Estuvieron publicando un caso que era de Querétaro, al mismo tiempo que el caso de Veracruz. En ese sentido, especificar que es importante que puedan consultar las fichas -de búsqueda de personas desaparecidas-, que puedan fijarse bien de dónde son los casos".

"Y es importante compartir, por supuesto, porque una vez que una persona desaparece en un territorio específico, no podemos asegurar que va a aparecer en ese mismo -territorio-".

En la página de la Comisión Estatal de Búsqueda, la ciudadanía puede verificar que el boletín sea auténtico, así como los datos de la persona desaparecida, en su ficha de búsqueda. Incluso, "hay que verificar que sea auténtico, porque ha habido ocasiones en donde nos han hasta clonado los boletines".

QUÉ HACER ANTE UNA DESAPARICIÓN

La Comisionada Estatal de Búsqueda en Veracruz, Brenda Cerón Chagoya, impartirá la conferencia "¿Qué hacer ante la desaparición de una mujer, niña o adolescente?", la cual será transmitida en vivo a través de Facebook, por Abogadas con Perspectiva, este viernes 9 de diciembre a las 17:00 horas.

Se trata de una conferencia de Abogadas con Perspectiva, en el marco de "la Jornada de Diálogos entre las Instituciones y la Sociedad".