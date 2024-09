¿Dónde está CMAS? En esta colonia de Xalapa, se desperdician a diario cientos de litros de agua

En colonias de la zona sur de Xalapa los reportes por fugas de agua son frecuentes, comentaron vecinos quienes casi a diario realizan llamadas para que acuda personal de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) a realizar reparaciones.

Por ejemplo, en la Calzada del Tecnológico en la colonia Miguel Alemán lleva más de una semana una fuga que no ha sido reparada, situación que ya se torna preocupante, dijeron, además de mostrar las evidencias de estas afectaciones.

No es la primera vez que esto ocurre; en colonias cercanas como Santa Bárbara, Bosques de Las Lomas y Cedros padecen por el mismo problema de las rupturas de la red de tuberías. Pese a los reportes, estos no son atendidos, comentaron los vecinos.

Con fugas y sin agua en estas calles de Xalapa

Además, dieron a conocer que mientras que en Calzada del Tecnológico hay fugas, en calles cercanas como Fredepo, Bosques de Las Lomas y Cedros carecen de agua.

"Tiene más de una semana que no le han abierto a las válvulas porque hubo otra fuga por Bosques de Las Lomas, le vinieron a cerrar, tal vez no la han reparado pero no han vuelto a rehabilitar el servicio.

"La gente ya tiene preocupaciones porque llevan más de una semana sin agua", dijo Carlo Hernández, uno de los vecinos afectados.

Las fugas de agua son constantes y los colonos consideran que se debe a la falta de mantenimiento de la red de tuberías, lo que trae como consecuencia que miles de litros de agua se desperdicien.