Detectan irregularidades con Crédito Ganadero a la Palabra en Veracruz

"Estuvimos 23 secretarios con él y nos dijo que el Programa de Crédito Ganadero a la Palabra está en revisión (...); va a haber cambios porque hubo irregularidades no nada más en el sur, fue también en otros Estados", indicó.

A nivel local comentó que hubo problemas en temas como el nombre del propietario, facturas, aretes y también se regresaron algunos animales que no tenían la Guía REEMO.

"No es lo mismo entregar ganado en Chiapas que no tiene estatus y en Veracruz, que sí tiene; no hubo irregularidades que hayan sido graves", aseveró.