Merlina temporada 2: fecha de estreno y cast confirmado

Sin duda este 2025, es un año de excelentes e imperdibles lanzamientos en las distintas plataformas de streaming, recientemente The Last of Us de Max está dejando mucho de que hablar, sin embargo Netflix no quiere quedarse atrás y acaba de anunciar el regreso de una de sus series top: Merlina.

Este año, los fans de esta serie protagonizada por Jenna Ortega y dirigida en distintas ocasiones por el propio Tim Burton regresa este año con nuevos misterios sobrenaturales, secretos y un elenco único. Su tráiler que salió este miércoles emocionó a más de uno.

Todo lo que debes saber sobre la nueva temporada de Merlina

Antes de decirte en qué fecha saldrá la segunda temporada de Merlina, debes saber que Netflix anunció que esta entrega se dividirá en dos partes, una estrategia que la plataforma ha adoptado para algunas de sus producciones más exitosas, tales como el Juego del Calamar.

Por lo que la primera parte de la segunda temporada llegará el próximo miércoles 6 de agosto de 2025, mientras que la segunda estará disponible en la plataforma el miércoles 3 de septiembre de 2025. Y el tráiler ya lo tenemos:

Del visionario Tim Burton, la temporada 2 de 'Merlina' regresa a Netflix este verano. pic.twitter.com/x9a0Mptigl — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 23, 2025

Esta segunda entrega retoma justo donde terminó la primera temporada, con Merlina Addams enfrentando nuevos enemigos en la Academia Nunca Más. Además, de sus problemas sobrenaturales y oscuros que la rodean, ahora también tendrá que lidiar con viejos rivales, conflictos familiares y más.

Sin embargo veremos a nuestra protagonista tratar de resolver un nuevo misterio sobrenatural que amenaza con alterar el equilibrio de su vida. Veremos su sarcasmo y humor negro aún más, profundizando en el personaje.

Por si fuera poco, este elenco se destaca por los siguientes actores:

Jenna Ortega como Merlina Addams Emma Myers Catherine Zeta-Jones Luis Guzmán Isaac Ordonez Joy Sunday Victor Dorobantu Moosa Mostafa.

Además un nuevo electo entrará, se rumoro que estará Lady Gaga, Steve Buscemi, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo y Georgie Farmer. Y lo mejor es que será Tim Burton, quien dirigirá los capítulos 201, 204, 207 y 208.