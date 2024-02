Denuncian ante gobernador ´moche´ en el IVD para agilizar pago de 1.2 mdp (+ VIDEO)

La proveedora Guadalupe Moreno, propietaria de la empresa Deportivo Campeones denunció este martes que personal del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) le exigió un "moche" de 500 mil pesos para agilizar el pago de una factura de 1.2 millones de pesos por mil 500 uniformes deportivos que entregó al Gobierno del Estado en el Premio Estatal del Deporte en 2022.

Moreno relató que durante dos años ha buscado que se concrete el pago, sin éxito. "He buscado que se haga el pago correspondiente, pero solo me hacen dar vueltas entre el IVD y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)", dijo.

"Finanzas me respondió que estaban haciendo las gestiones pertinentes pero que ellos ya habían dado en la partida al IVD para pagarme, o sea que desde inicio de año ellos habían tenido mi dinero y no se me pagó", agregó.

SE DESPIDIÓ A PERSONAL "POR IRREGULARIDADES"

Moreno increpó directamente al gobernador por esta situación. El mandatario reconoció conocer el caso y mencionó que, debido a las irregularidades detectadas, se despidió a la jefa de Administración del IVD y a dos personas más.

"El órgano interno de control ya tiene conocimiento y está realizando las investigaciones pertinentes. Se fincarán responsabilidades a quien resulte responsable", aseveró.

PROMESA DE PAGO INCUMPLIDA

La afectada mencionó que el gobernador se comprometió a ayudarla y le dijo: "Te voy a pagar en julio", pero hasta la fecha no ha recibido el pago.

A pesar de las promesas y las acciones tomadas, la situación sigue sin resolverse. La empresaria espera que se haga justicia y que finalmente reciba el pago por los uniformes que entregó al Gobierno del Estado hace dos años.

El caso se encuentra en manos del órgano interno de control del IVD, que deberá determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

