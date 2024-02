¿No le avisaron? Gobernador de Veracruz dice desconocer proyecto de acueducto del Pánuco

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, manifestó su desconocimiento sobre el proyecto del acueducto Pánuco, el cual busca transportar agua desde Veracruz hasta Tamaulipas.

Señaló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no lo consultó ni proporcionó información al respecto.

Ante el anuncio realizado por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, acerca de la aprobación por parte de la dependencia, García Jiménez afirmó que, al tratarse de un asunto de competencia federal, su administración carece de detalles al respecto.

"Conagua autoriza, hacen los análisis, determinan las cantidades y cómo distribuir esa explotación del agua. No me dieron a conocer porque no tenemos jurisdicción", dijo.

PROYECTO A FUTURO

A pesar de ello, el gobernador insistió en que el proyecto no se llevará a cabo durante su mandato y desestimó las afirmaciones de que se esté transfiriendo agua desde Veracruz; "no se van a llevar el agua, es una captación en los límites de San Luis Potosí y vamos a indagar".

García Jiménez aclaró que el plan anunciado por el Gobierno de Tamaulipas es solo "una propuesta futura" que requerirá un largo período para su realización.

"Hoy no se está dando agua a Tamaulipas, es un proyecto que se va a aplicar a futuro y que primero tiene que pasar la autorización de Conagua; no es sencillo hacer una toma y trasladarla a cientos o miles de kilómetros hacia el norte, eso se lleva años de ejecución", dijo.