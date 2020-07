Decía que se iba a comer a Fiscal de Veracruz 'en tacos', ahora le ruega perdón

Un juez federal concedió una suspensión definitiva al exdiputado local, Erik Iván Aguilar López, en contra de una orden de aprehensión.

Por esta razón, el exlegislador reapareció públicamente y en una conferencia pidió disculpas a la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, a quien en su momento insultó y aseguró que se "la comía en tacos".

Erik Iván Aguilar descartó que vaya a buscar regresar a su cargo pues su intención es arreglar su problema legal y estar tranquilo, añadiendo que confía en la imparcialidad y autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial.

El exlegislador independiente llegó al cargo por el PT pero se unió a parte de la bancada del PAN en la actual LXV Legislatura en un grupo mixto.

A la fecha es investigado por ejercicio indebido del servicio público, desobediencia, abuso de autoridad y resistencia de particulares.

Hay que recordar que el exdiputado fue desaforado por "robarse un cadáver" el 29 de diciembre de 2019, luego de que alentó a un grupo de personas a llevarse el cuerpo de Delfino Aguilar, fallecido por atropellamiento, de una clínica en Alto Lucero hacia la casa de sus familiares para realizar el velorio.

En un zafarrancho el entonces diputado exigió el traslado del cadáver, aunque elementos ministeriales se oponían a tal medida y le pidieron esperar a cumplir con las diligencias de Ley.

Posteriormente la Fiscalía Especializada Anticorrupción solicitó el desafuero de Aguilar López. Antes del juicio circuló un video en redes sociales del entonces diputado, en donde aparecía señalando que a "la Fiscala" (Verónica Hernández) "me lo como en tacos", insultándola en varias ocasiones por no atender sus exigencias.

En marzo pasado el pleno del Congreso avaló el desafuero de Erik Iván Aguilar con 35 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones.

Apenas ayer jueves el exdiputado difundió un video en redes sociales en el que pidió disculpas por lo sucedido, negando haber participado en el traslado o haberse robado el cuerpo, pues en su opinión él dio apoyo moral como amigo, vecino y diputado, de ahí que no cometió conducta alguna al margen de la Ley o que lo avergüence pues ni siquiera tocó el cuerpo.

"Por cuanto hace al video en donde digo una frase poco afortunada quiero aclarar que yo estaba tratando de ayudar a la familia, pero los ánimos se fueron calentando y como ya los habían tratado muy mal no podía permitir aquella falta de sensibilidad humana para los dolientes; me molesté, como se dice, me calenté (...).

"Me exalté y al calor del momento me expresé de una forma típica de nosotros los alteños diciendo ´a la fiscal me la como en tacos´; esto en ningún momento fue con la intención de agredir ni ofender, fue parte de la situación límite y de las costumbres que tenemos", justificó.