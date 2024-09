¿De qué estás tejido, con qué conectas? reflexiona el ganador de la Bienal de Arte de Veracruz (+Video)

Pensar e ir a nuestra propia hamaca, la hamaca que nos ha sostenido, desde que nacimos, que nos dio infancia, que nos vio crecer. Una hamaca de tejido, de brazos, de conexiones que se entrelazan como todas las inervaciones en el cerebro, las neuronas, en las emociones.

Porfirio Carrillo ha buscado hacer visibles, sensibles y tangibles, estas conexiones humanas, cerebrales y emocionales, mediante el arte, mediante brazos, mediante el tejido de esa hamaca que conecta.

Fue precisamente pensando en estas conexiones, lo que llevó al maestro Porfirio a pensar en sus propias conexiones, en sus raíces.

Fue así, comparte en una charla para IMAGEN DEL GOLFO, que esa conexión lo llevó a pensar en su natal Yucatán, tierra de hamacas, y en su propia hamaca, la que le dio cuna, la de sus raíces, sus conexiones.

Nacido en Yucatán, pero radicado en Veracruz, Porfirio Carrillo Castilla se define como "yucateco-veracruzano", licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana (UV) y Doctor en Ciencias Filosóficas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde hace más de 35 años es investigador en el Instituto de Neurología de la UV, es también creador, artista, estudiando el arte y las conexiones neuronales.

Porfirio fue cobijado, acunado y arrullado 12 años en una hamaca en Yucatán. Sus raíces son ahí, antes de llegar a Xalapa. Fue entonces cuando pensando en Friedrich Nietzsche, comenzó a preguntarse sobre sus propias conexiones, sobre los nudos y rombos, esos tejidos presentes en distintas piezas y piedras, desde la antigüedad. Tejidos inscritos incluso en las paredes de la ciudad maya de Uxmal.

- ¿Cuál ha sido su principal inspiración para sus creaciones?-

"Durante 40 años he estudiado la conducta y el cerebro, a diferentes niveles. Sigo aprendiendo, soy estudiante de las bases biológicas de la conducta. Cuando estudias el cerebro es como si fuera una súper carretera, vías que confluyen en núcleos cerebrales de donde salen otras vías, comunicaciones que excitan, comunicaciones que inhiben. Un gran mapa, un conjunto de redes, es la gran red de redes".

Las redes del cerebro son arte, conexiones, láminas, fotografías, emociones, dibujos, "encuentras que la mejor metáfora que se pudo diseñar, construir y que sigue vigente es: el cerebro es una gran red; y entonces empiezas a pensar en otras redes, conexiones, encuentros, en qué otras redes hay que cobijan, que nutren, y descubres que tú fuiste criado doce años en una hamaca".

"Cuando ves una hamaca te das cuenta que es una red de redes, y entonces a lo largo de cinco años dentro del seminario de investigación artística del Instituto de Artes Plásticas, coordinado por mi querida maestra Natalia Calderón, me fueron guiando hacia la reflexión de unir estos dos grandes conceptos: la materia y la idea, el cerebro y las redes, las hamacas del cerebro, los brazos de la hamaca".

IR A NUESTRAS PROPIAS HAMACAS, QUIÉNES SOMOS

Fue así como Porfirio Carrillo fue dibujando y creando materializaciones hasta crear una gran hamaca en color crudo, destacando la raíz de sus brazos en verde, que recae y nace a la vez, en una gran esfera de hilo tejido. Los brazos de la hamaca son algo muy importante, lo que sostiene.

Pero no se trata de pensar sólo en la hamaca materializada o donde la gente va y se recuesta incluso en la playa, sino de todo ese tejido que sostiene, en términos materiales, emocionales, de conexiones, de raíces. De pensar en la propia hamaca, la propia cuna, el cómo estamos tejidos, esas conexiones internas y que extendemos hacia el mundo.

"¿Cuál es tu hamaca, cuál es el tejido que te cubre? Todos los seres humanos como personas estamos cubiertos por una red de palabras, de ideas, de preconcepciones, de sueños, de aspiraciones, de frustraciones (...) qué tan largos son sus brazos, de qué colores, a quién une los brazos de tu hamaca, con quién estás conectada o conectado".

Los "Brazos comunicantes", son los brazos de la hamaca, es justamente la obra que ganó la Bienal de Arte Veracruz.

"Con una propuesta donde los brazos y los colores de los brazos de la hamaca sirven para unir ideas, aparte de que unen de la hamaca unen ideas".

-¿Quizás estas expresiones artísticas de ir a nuestras propias hamacas, nos ayudarían a ser mejores personas en una sociedad que a veces se ve caótica o es caótica?-

"Nunca vamos a renunciar a la pregunta básica que la ciencia y el arte tienen: quiénes somos. Es una pregunta incontestada, desde que surgen los primeros trazos en las cuevas (...) seguimos preguntándonos y creo que el mundo, cuanto dure el mundo nos vamos a seguir preguntando quiénes somos, y el arte, la ciencia, la literatura, a la música, la artesanía, la comida, nuestras palabras, nuestro caminar, va contestando esa pregunta que es un conjunto de respuestas, no hay una respuesta".

"No podemos olvidarnos hoy de eso, decía Markus Gabriel, uno de los filósofos contemporáneos más importantes, ha escrito dos libros con títulos fascinantes: El Mundo no existe y el otro Yo No Soy Mi Cerebro, él dice que hoy, junto con la ciencia, el arte está omnipresente, sea a través del diseño".

Incluso los dispositivos electrónicos, como un teléfono celular, es un aparato tecnológicamente diseñado, pero estéticamente pensado, ejemplificó al dar cuenta de que en todos los aspectos de la vida cotidiana, es inevitable que estén presentes y converjan la ciencia y el arte."

El arte está metido en cada uno de los aspectos de nuestra vida y creo que vivimos en una época muy gozosa en donde la voz del arte es potente y tenemos que escucharla con mucho cuidado".

TEJERSE; TEJIDOS, CONEXIONES, HAMACAS

Porfirio se dio la tarea de ir a Tixkokob, el sitio en Yucatán donde se hacen las hamacas. Así, aprendiendo a tejer, de doña Carmen, se dio cuenta de que "los brazos son lo más importante de la hamaca", lo que sostiene todo el tejido.

Lo difícil es tejerse, darse cuenta y verse como parte de esa hamaca, expresa.

"Nunca he sido un hombre optimista pero tengo una lucecita prendida", comenta al hablar del filósofo Markus Gabriel y referir que "Markus dice que hoy el arte está presente en la vida mediante el diseño, el diseño ha tomado la bandera del arte en nuestra vida".

El diseño gráfico actualmente tiene una esencia y expresión activista, están por los derechos de los grupos vulnerables, como comunidad de la diversidad, por los derechos humanos, por los derechos de los animales, considera.

CIENCIA Y ESTÉTICA, HAY QUE DEJAR DE CREER EN ETIQUETAS

Hay que dejar de creer en etiquetas que hacen pensar en "razonamiento versus emoción, ciencias naturales versus humanidades, lo abstracto contra lo concreto", expresa en charla para IMAGEN DEL GOLFO.

"Dejar de creer eso y regresar a los principios en donde sabemos bien que como individuos funcionamos con emociones y con pensamientos racionales, con alegrías y con frustraciones, con felicidades y con cálculos lógicos o con ilusiones reales".

Es necesario dejar de creer que lo emocional y la ciencia están separados, y desarrollar el potencial, acentuó Porfirio Carrillo. Todo ello ocurre de manera casi simultánea, pues "no hay compartimentos en tu vida, que eres una persona que va conociendo el mundo desde diferentes perspectivas".

De ahí que ha llevado a que confluyan la ciencia y las materializaciones en el arte.

NO HAY QUE DEJAR DE CREAR

En un mundo que se mira caótico y difícil, no puede dejarse de crear. Escribir, dibujar, tejer, hacer música, construir. Desde cada espacio no debe dejarse de crear, y menos quienes jóvenes o no, aspiran a que su obra se mire, se lea, se escuche.

De tal modo, da un mensaje para quienes caen en desánimo en torno a sus creaciones: "el camino hacia la creación y el conocimiento, el camino hacia la escritura, grabar un video incluso para redes sociales, el camino para generar ideas y conocimiento, no son los cien metros planos, es el maratón de 44.5 kilómetros", expresa y sonríe, pues no se trata de un camino ni corto ni recto ni fácil, sino lleno de curvas, de altibajos, en el que no debe dejarse de caminar.

"Te vas a cansar, vas a sentir una crisis, vas a sentir no yo mejor ya me salgo de allí, pero sigue, sigue, sigue. Cuando yo llegué hace 35 años al laboratorio donde hice mi doctorado, el maravilloso doctor que me recibió me dijo: lo que estás intentando hacer que es formarte en la ciencia, requiere mucha paciencia, mucha disciplina. Entrar a este laboratorio es como entrar a un monasterio.

Lo mismo para la ciencia, lo mismo para el arte, lo mismo para cualquier manifestación creativa. No desistan, continúen pase lo que pase", compartió el biólogo y artista Porfirio Carrillo, para IMAGEN DEL GOLFO.