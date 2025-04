Leslie González Barbosa deja el PRI y se suma al Partido Verde, en Mendoza

La ex presidenta del Comité Municipal del PRI en Camerino Z Mendoza, Leslie Margarita González Barbosa, anunció que se suma a las filas del PVEM y con ello apoya la candidatura de Oscar Romero Aquino.

La ahora ex priista comentó que por 14 años militó en el tricolor, en donde tuvo diversos cargos los cuales siempre cumplió con responsabilidad y que le dejaron enseñanzas, aprendizaje y amigos que se convirtieron en familia.

También te puede interesar... Ignacio Murillo Rodríguez, nuevo coordinador territorial Golfo de la Guardia Nacional

"Pero me doy cuenta que por diversas circunstancias, mis habilidades, capacidades y convicciones ya no comulgan con el tricolor. En estos momentos, si hablamos de lo que verdaderamente importa, empezamos a cambiar el mundo, por tal motivo, el día de hoy me integro a los trabajos del Partido Ecologista de México", expresó.

Agradeció la confianza que depositan en ella y la oportunidad que le dan para continuar en la lucha que su lema representa, que es "amor, justicia y libertad", en donde se prioriza la sustentabilidad no sólo de los recursos naturales, sino de la forma en que se vive y trabaja.

Reconoció a los diputados Marcelo Ruiz, Tania Cruz y Jonathan Puertos y destacó que hoy en día las mujeres tienen la oportunidad de demostrar que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien.

Parafraseando a Michelle Bachelet, expresó que cuando una mujer entra a la política, la mujer cambia, pero cuando muchas mujeres entramos a la política, la política es la que cambia y eso es lo que se necesita hoy en día.

"Por esta razón, me sumo al proyecto encabezado por el maestro Oscar Romero Aquino, de quien tengo la certeza es la mejor opción. Es una persona preparada, empática, con un excelente proyecto y sabemos que tiene el fin de trabajar por nuestro municipio que es Camerino Z Mendoza", resaltó.