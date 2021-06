Cultura de la separación y reciclaje se va arraigando en Xalapa

Aunque la cultura del reciclaje y separación de residuos va creciendo en la ciudad, derivado de las campañas mediáticas, también es importante seguir exhortando a la población a que lo ideal es que no se produzcan residuos, afirmó Daniela Aldazaba, agrónoma, vecina del parque La Loma e integrante de la Cooperativa para la Soberanía Alimentaria (Coosoali).

"Tenemos aquí un mercadito local donde pueden adquirir productos que no vienen en empaques de plásticos o empaques que ya no se pueden reciclar o que puedan reciclar, pero sobre todo invitarlos a que no produzcamos más residuos y que siempre que salgamos traigamos nuestra bolsa o nuestro plato o nuestro vaso", dijo durante el Festival de la Cosecha en el parque La Loma.