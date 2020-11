Cónsul de México en Estambul deberá desbloquear en sus redes a reportera veracruzana

Por restringir el Derecho a la Información, la cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide Limón, se vería obligada a desbloquear de sus redes sociales a la periodista del puerto de Veracruz y titular de la segunda emisión de RN Noticias Adriana Muñoz Cabrera.

Lo anterior luego de que un juzgado federal determinó lo anterior, a partir del criterio con fecha 20 de marzo de 2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y donde estableció que los servidores públicos con perfiles en redes sociales no pueden bloquear a los ciudadanos.

Con dicha tesis, Adriana Muñoz solicitó el amparo de la justicia, luego de que el 16 de octubre la Cónsul Isabel Arvide bloqueo en Twitter a la comunicadora, a partir de un comentario que desagradó a la funcionaria de la Cuarta Transformación.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C., Gilberto Farías Morales, anunció que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, admitió la demanda de amparo interpuesta por la periodista Adriana Muñoz Cabrera, bajo el expediente 602/2020.

La audiencia Constitucional, en la que Muñoz Cabrera deberá aportar su documental se llevará a cabo a las 10:50 del día 10 de diciembre. De fallar la justicia a favor de la periodista veracruzana, Isabel Arvide tendría que desbloquearla de Twitter.

"Hemos expresado que cuando se toca a un periodista se toca a todos, por eso damos a conocer a la opinión pública que la periodista Adriana Muñoz Cabrera (...), ha sido bloqueada por la Cónsul de México en Estambul, lo cual constituye una violación al derecho de acceso a la información y a sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución General de la República”, subrayó Farías Morales.

Adriana Muñoz Cabrera enfatizó que es momento que el gremio periodístico ejerza sus derechos y actúe apegado a la ley.

“No nos debemos olvidar que ser periodista no significa ser intocable, pero también debemos tener presente que cuanto nos invitan a formar parte de un gobierno, cualquiera que sea el nivel, nos convertimos en funcionarios o empleados lo cual no es malo, al contrario, si se logra eso es porque nos avala nuestra trayectoria, no obstante a veces se nos olvida que debemos ser institucionales y nuestras opiniones no se deben emitir como ciudadanos o periodistas sino como representantes de la función pública, esa es la gran diferencia pero en algunos casos, como en el de la colega Cónsul en Estambul, parece no lo tiene claro”, concluyó.

Por su parte, Jorge Reyes Leo, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, enfatizó que el tema revierte importancia por la representación diplomática que encabeza Isabel Arvide.

"El amparo que nos ocupa está ya admitido, el acuerdo es de fecha 4 de noviembre y el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz señala las 10 horas con 50 minutos del día 10 de diciembre para la celebración de la audiencia constitucional, en esa audiencia se desarrolla el material probatorio que aportó Adriana Muñoz Cabrera para el acto reclamado que venimos manifestando".