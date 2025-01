Con una piñata, protestan contra Cuitláhuac García en Congreso de Veracruz

Con una piñata en forma de tabla como las que se usarían para golpear o torturar es como se manifestó Antonio del Río Argudín frente al Congreso del Estado; señaló persecución política durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

La manifestación se llevó a cabo durante la comparecencia de la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns.

Del Río Argudín denunció que fue víctima de tortura y persecución política durante el sexenio del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En medio de su protesta, destacó una piñata con la imagen de una tabla con la fotografía del exmandatario estatal, simbolizando así su reclamo de justicia.

Del Río Argudín declaró que la FGE ha sido omisa en actuar contra los responsables de su tortura, a pesar de contar con una carpeta de investigación (308/2022) y pruebas avaladas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Protocolo de Estambul.

"Fui víctima de tortura en el penalito de Playa Linda, donde el exdirector Iván Márquez Lucido me golpeó más de 40 veces causándome lesiones graves como una protrusión discal.

"Esto no me lo hizo la delincuencia organizada, me lo hizo un servidor público", señaló Del Río Argudín, quien afirmó que su detención fue fabricada por la Fiscalía y que fue liberado tras cuatro meses.

Antonio del Río también señaló a la fiscal Verónica Hernández de encubrir "a su exjefe y amigo" Cuitláhuac García y de ser omisa en garantizar justicia. Además, aseguró que su persecución política se debió a su postura contraria al exgobernador.

Del Río Argudín lamentó que las carpetas de investigación no han sido judicializadas y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha emitido una recomendación al respecto; "exijo justicia y que no quede en la impunidad", concluyó.

La manifestación, reforzada con la piñata alusiva, generó atención en el recinto legislativo, reflejando el descontento social hacia las presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal.