Se le llegó a Del Río Argudín de ´Podemos´

Columna: En la mira

Febrero 11, 2022, 07:41 a.m.

Por: Silverio Quevedo Fecha: Febrero 11, 2022, 07:41 a.m.

El excandidado del partido Podemos a diputado local en Veracruz fue detenido por la mañana de ayer. Al político, Antonio del Río Argudín le preceden una serie de acusaciones y escenificaciones de riñas, agresiones contra políticos y periodistas, y amenazas, incluso en su contra, según el mismo lo denunciaría en su momento.

Lo cierto es que el político, que se dio a conocer apenas unos años atrás, parece que ocupó su posición para realzar su imagen y protagonizar diversos escándalos, un tanto acelerado en su conducta, y que lo llevó a terminar en prisión, por el presunto delito de fraude.

Hasta ayer se desconocían más detalles, pero quienes lo conocieron de cerca durante la pasada campaña electoral saben de la calaña de Del Río Argudín y los primeros comentarios fueron en el sentido de que no les extrañaba que terminara de esa forma.

Al representante de Podemos y a quien más que cobijarlo, el propio dirigente estatal, Francisco Garrido pareció dejarlo solo o prefería mantenerse alejado, se le veía incluso acompañado de sujetos armados que lo "cuidaban".

No obstante, denunciaría tras su campaña que fue agredido por el regidor primero. Luis Eduardo Pineda. Según el candidato fallido para llegar al Congreso Local el edil "pega como niña" y le "voy a romper la madre" diría después ante los medios.

A Argudín se le suman también dos agresiones contra reporteros. Uno de ellos el de Jesús Vázquez Pino, periodista de vieja trayectoria, y a quien se le fue a los golpes en céntrico café de La Parroquia, entre los comensales y cuando Vázquez realizaba labores periodística, hechos en marzo del 2019.

El año pasado, tras su derrota, arremetió contra otro comunicador. Y así la larga lista de desencuentros del personaje de Podemos.

El medio reporteveracruz24 horas entonces lo ubicó de la siguiente manera:

"Del Río Argudín tiene un historial de deudas, tras sus aspiraciones por la vía independiente y brincar de un partido a otro, del PRI al PVEM, luego en la alianza PAN-PRD, fue rechazado por Morena y finalmente buscó la vía Independiente tratando de construir una imagen como benefactor, posando en una foto entregando un panel solar en una escuela y utilizando esa gráfica para su campaña personal".

El hecho es que el excandidato a la diputación local en el puerto de Veracruz por el partido Podemos, Antonio del Río fue detenido por elementos de la Policía Ministerial este jueves por la mañana.

La detención del político ocurrió en las inmediaciones del Edificio Trigueros, contiguo al Palacio Municipal de Veracruz y fue llevado a prisión donde tendrá que responder por los cargos que le imputan.

Hay quienes aseguran que el expediente no es nuevo. Pues en septiembre del 2021 cuando encabezaba su conferencia de prensa, Del Río Argudín, fue interrumpido por sujetos que dijeron llevarle una notificación judicial, la que no fue firmada por el también excandidato a diputado "debido a que los sujetos no acreditaron alguna autoridad para la realización de dicho trámite".

El militante de Podemos también se enfrascó en un pleito con el entonces candidato y después el ganador de la contienda, diputado morenista Fernando Arteaga, a quien ha señalado de diversas irregularidades primero como priista y ahora bajo el cobijo de la Cuarta Transformación.

Para variar Argudín también buscaba reflectores pretendiendo liarse a golpes con Arteaga Aponte, conocido como "El Huevo".