¡Comisión de Víctimas le niega apoyos! Busca a su esposo desaparecido hace 15 años en Xalapa

Berenice Arenas Palafox busca a su esposo Amelio Morales Valera, él desapareció hace 15 años en la ciudad de Xalapa, Veracruz. La señora busca el apoyo para poder localizarlo.

Dio a conocer que la desaparición ocurrió el 08 de agosto de 2010. Pero señaló que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) le niegan el apoyo que tiene como víctima indirecta.

"Me acerqué a la CEEAIV para solicitar el apoyo como la canasta básica, pero yo desconocía de todos estos apoyos. Me niegan el apoyo, lo solicité hace dos años, ahora me mandaron un correo donde me niegan el alojamiento, la canasta básica. Yo no tengo propiedades".