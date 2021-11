De acuerdo con María Elena Gutiérrez quien busca a Rafa, su sobrino desaparecido en agosto de 2013 quien trabajaba en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), aunque no saben si sus seres queridos siguen con vida o no, el altar es pensando en los restos óseos que han sido encontrados y no han sido identificados.

"Estamos hablando de los montones de restos de La Gallera, Colina Santa Fe, Arbolillo, Tierra Blanca, yo creo que la responsabilidad de identificación es de Fiscalía, la responsabilidad de su muerte y las fosas clandestinas y panteones de crimen es responsabilidad de los delincuentes y yo creo que el estado en general", dijo.

Sobre la desaparición de su sobrino Rafael Espinosa refirió que se habría tratado de una desaparición forzada, pero que, a la fecha, no hay avances en las investigaciones.

"Igual que en el del resto de mis compañeras, Rafa es el reflejo de cualquier caso que me pregunten, no hay investigación seria, no hay hipótesis, líneas de investigación claras y así nunca van a aparecer. Yo creo que fue el crimen organizado en contubernio en la época de Fidel y de Duarte".

De esa firma expuso que es necesario seguirle exigiendo a la Fiscalía General del Estado que haga su trabajo dado que no es posible que haya tantos restos que sean entregados a sus familias y que no existe la posibilidad en estas fechas de ponerles su altar, rezarles y recordarles.

"Es una fecha muy difícil porque es contradictoria, es una situación que se queda en el limbo, no sabemos", dijo.

Sobre el Centro de Identificación Forense recién inaugurado en el municipio de Nogales expuso que, aunque se ha dicho que es un espacio "de lujo", esperan que de lujo sea también la devolución de los restos con nombre para que las familias puedan tener a su ser querido y si no, que los encuentren vivos.