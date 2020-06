CMAS Xalapa no respeta fechas de tandeos en colonias, acusan

Habitantes de Xalapa indicaron que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) no está respetando los tandeos, ya que ni siquiera deja el abasto de agua dos días completos.

En colonias como la Ferrer Guardia, Tamborel, Jardines de Xalapa, entre otras, incluso los días que "toca agua" la quitan desde las seis de la tarde, pero desde antes no cae con presión suficiente para alcanzar a llenar tinaco y aguantar los dos días siguientes que no hay servicio.

Ante ello llaman al alcalde Hipólito Rodríguez Herrero instruya a CMAS respetar el calendario, y no se prive del derecho al líquido a los habitantes durante los días marcados con servicio.

"No nos están dejando ni dos días de agua como marca el calendario, nos la quitan a las seis de la tarde cada uno de esos dos días, pero desde el medio día ya no tiene presión para subir al tinaco, entonces por más que uno cuide el agua no nos alcanza; si es una familia de tres o cuatro pues menos (...), no se vale que el ayuntamiento de Xalapa y CMAS nos estén haciendo esto", expresó la señora Elena.

En el mismo sentido la señora Guadalupe, también habitante de la colonia Ferrer Guardia, manifestó: "estamos de acuerdo con cuidar el agua y hasta los tandeos, pero el que CMAS no respete los días que nos toca servicio de agua eso ya atenta contra nuestros derechos. Los dos días que no nos toca agua ni gota cae, pero los días que nos toca agua nos la quitan desde el medio día que ya no tiene presión suficiente y luego a las seis ni gota, así no puede uno ni guardar agua suficiente para los días que no toca agua, es indispensable que se nos respete el servicio de agua los dos días que nos toca".

El señor Armando también expresó a modo de queja que "el alcalde Hipólito y CMAS lo están haciendo muy mal esta vez, porque no están respetando el derecho al agua (...) entra uno a la página de CMAS y hay montón de quejas de distintas colonias de Xalapa, de que no respetan los tandeos, quitan el agua cuando quieren y no atienden, no se vale; los únicos que tienen agua casi siempre son los que viven cerca de CMAS, los demás nos amolamos y no es justo que ni respeten los días completos que nos toca agua".

El llamado, reiteraron, es al alcalde Rodríguez Herrero y a la dirección de CMAS que encabeza Jorge Ojeda Gutiérrez para que instruyan se respeten los días de tandeo y se garantice el derecho al agua de los habitantes los días completos que está programado el servicio.