¡No hay ni paracetamol! Centro de Salud de Tembladeras, en completo abandono

Sin medicinas y en malas condiciones es como se encuentra el Centro de Salud ubicado en la localidad de Tembladeras, perteneciente al municipio de Xico; habitantes no cuentan ni con medicamentos para la gripe y tos.

De acuerdo con pobladores del lugar, este desabasto se ha presentado desde hace cuatro años y, aunque han solicitado el apoyo de las autoridades estatales para poder surtir los medicamentos básicos, poco han volteado a ver a esta comunidad.

"Vamos a pedir medicamentos y no tienen, no los surten; las vacunas nosotros tenemos que cooperar para que las vayan a traer de otro lado... ¡no hay ni paracetamol!", se quejó Verónica Olvera, una de las habitantes.

Tras el inicio de la temporada invernal, en diciembre pasado, las enfermedades respiratorias comenzaron a incrementarse en la localidad, principalmente en la población infantil.

Esto ha representado un duro golpe a su bolsillo, pues ante la falta de medicamentos, se han visto obligados a viajar hasta el municipio de Perote para poder surtir la receta, que en ocasiones les llega a costar cerca de mil pesos por niño.

En pésimas condiciones

Aunado a la falta de medicamentos, los pobladores acusaron que el Centro de Salud carece de personal, pues solo cuentan con una enfermera y una médico general para atender a alrededor de 600 habitantes, que en ocasiones no se dan abasto.

Sin embargo, dijeron, esto no es lo más grave, sino las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones de la unidad médica, la cual luce con vidrios rotos y un notable deterioro.

"Aquí en la clínica no tienen jabón, no tienen escobas, no tienen jergas... todo tiene uno que andar pidiendo a la gente", señaló Lorena Armas Morales, una de las integrantes del comité del Centro de Salud.

En la última reunión que tuvieron con las autoridades estatales, estas descartaron cualquier apoyo para la localidad, al menos durante este año, por lo que han sido los mismos pobladores quienes se han encargado de subsanar las carencias del centro médico.

"A esta comunidad la tomaron como una comunidad rica porque tenemos drenaje y luz, pero eso no quiere decir que tengamos todas las posibilidades", reclamaron.

Los pobladores de Tembladeras urgieron el apoyo del Gobierno de Veracruz para tener un centro médico digno y con medicamentos, pues se acercan los días de más frío y temen que los cuadros de gripe y tos incrementen aún más.