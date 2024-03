Campañas electorales en Veracruz se llevarán a cabo con tranquilidad: Segob

Yair Ademar Domínguez Vázquez, subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz, fue entrevistado el día de hoy en el Parque Juárez de Xalapa, donde garantizó que la entidad cumple con las condiciones de seguridad necesarias para la realización de las campañas electorales, del 1 de marzo al 29 de mayo.

"En lo que compete al Gobierno del Estado, estamos trabajando en coordinación con los organismos electorales, tanto el INE como el OPLE, para garantizar que estén las condiciones y que se pueda desarrollar con tranquilidad, civilidad y normalidad todo este periodo de campaña".

Afirmó que todos los funcionarios y servidores públicos están capacitados sobre lo que tienen permitido hacer y lo que no durante el periodo de veda electoral. El funcionario aseguró que Gobierno del Estado respetará y cumplirá la normativa de no intromisión y no injerencia en este proceso.

"Ayer todavía era posible declarar sobre el tema, hoy nos mantenemos al margen de todo tema electoral. No nos vamos a estancar en cuestiones políticas electorales, pero hay que ser respetuosos de la veda electoral".