Pokémon TGC Pocket tendrá pack de expansión; ¿qué nuevas cartas habrá?

Pokémon TGC Pocket se renueva con la llegada de su nueva expansión: Guardianes Celestiales, una actualización que promete revitalizar la experiencia del juego con nuevas cartas, desafíos y personajes. Tras meses sin grandes anuncios, este 24 de abril se confirmó que los entrenadores podrán regresar a la región de Alola, escenario de los clásicos Pokémon Sol y Luna de la Nintendo 3DS.

We don't just have a new #PokemonTCGPocket expansion to announce today - we have an ULTRA-new expansion to announce today!



Get ready to bask in the warmth of the ?? or bathe in the glow of in the all-new Celestial Guardians! pic.twitter.com/moAsTzGSYG