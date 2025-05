Bloquean carretera frente a la SEV en Xalapa; se desata caos vial (+VIDEO)

Docentes y padres del centro educativo Las Maravillas bloquearon este viernes el carril con rumbo a Veracruz de la carretera Xalapa-Veracruz, frente a la Secretaría de Educación estatal (SEV), para exigir plazas de intendencia y administrativos. La protesta provocó un severo caos vial en la principal vía de acceso a la capital.

"Venimos del plantel educativo Las Maravillas para exigir la regularización de las plazas de los maestros", declaró Claudia Reyes Contreras, directora y coordinadora del centro.

Desde hace 15 años, el plantel opera sin personal administrativo ni de limpieza. "Estamos solicitando recursos para administrativos, así como de intendencia, ya que desde la fundación de nuestro centro escolar este apoyo lo están cubriendo los padres de familia", explicó Reyes.

Demandan seis plazas: tres intendentes y tres administrativos. "El reclamo es que requerimos la contratación de intendentes y de administrativos de los compañeros", agregó.

NO HAY RESPUESTA

La directora señaló que han enviado oficios desde abril sin obtener respuesta. "No hemos tenido una atención. Se ha solicitado mediante diferentes oficios y es la hora que no han atendido. Ni siquiera el secretario particular del oficial se ha dignado en atendernos", dijo.

El plantel Las Maravillas, ubicado detrás del fraccionamiento Las Fuentes, atiende a 180 alumnos de preescolar, primaria y secundaria del sistema estatal.

Los inconformes advirtieron que mantendrán la protesta hasta obtener respuesta.

"Estamos iniciando una jornada de lucha en la que habrá varias acciones como esta y como muchas otras. Lamentamos afectar a la ciudadanía, pero como les dijimos allá adentro, nos obligan a tomar este tipo de medidas debido a la respuesta negativa que ellos tienen", afirmó la directora.