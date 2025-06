Álvarez Maynez refuta a Rocío Nahle sobre nexos del MC con el narco en Veracruz

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, respondió a las acusaciones de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien aseguró que dicho partido postuló en la entidad a candidatos con nexos delictivos.

Álvarez Máynez llamó a la mandataria a actuar con prudencia y recordó que su partido tuvo un trato respetuoso hacia su investidura durante todo el proceso electoral.

"Desgraciadamente la gobernadora no ha correspondido al respeto que le tuvimos a su envestidura en todo el proceso electoral y ahora, ella no debió meterse a estos temas, me parece".