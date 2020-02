Aplicarán multas a establecimientos de Xalapa por uso de bolsas de plástico y popotes

El director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero, dijo que a partir del 8 de agosto se empezarán a aplicar las multas que van de los 4 mil a los 40 mil pesos para los establecimientos que sigan otorgando bolsas de plástico de un solo uso, unicel y popotes.



En este lapso, señaló, siguen en diálogo constante con las cámaras empresariales y tiendas de conveniencia dado que aún se está en el periodo de tolerancia.



Refirió que las sanciones alcanzarán aun a los establecimientos que den bolsas diodegradables u oxodegradable pues en lugar de degradarse en 200 años, se degrada en 100 lo que no resulta ser una alternativa viable.



"Ahí hay una polémica porque no existe una norma mexicana que determine qué es biodegradable y qué no en los plásticos y eso, estamos a la espera de que a nivel nacional se publique esa norma para poder determinar que una bolsa plástica es biodegradable", añadió.



Dejó en claro que el reglamento de Xalapa establece la prohibición del poliestireno a secas, "si lo es con un adjetivo adicional, sigue siendo poliestireno y por lo tanto está prohibido".



Reconoció que hay un debate a nivel nacional por el impacto económico de esta disposición pero era necesario, "es algo drástico pero era necesario hacerlo para mandar el mensaje a la sociedad de que nos estamos contaminando".



Asimismo apuntó que lo que está prohibido es que regalen bolsas en una tienda cualquiera para transportar productos, pero no la compra de bolsas para la basura, dado que los residuos sanitarios de los hogares tienen que ir a una disposición final a un relleno sanitario.