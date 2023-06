Alfonso Sánchez, el violinista sinaloense que regresó a Veracruz para romper paradigmas (+Video)

Alfonso Sánchez Félix es un violinista que luego de vivir y estudiar por un tiempo en Xalapa regresó a Veracruz para seguir materializando su sueño como músico.

"Mi vida ha cambiado desde que empecé a hacer esto y la verdad no lo suelto", comparte desde la banqueta de la calle Enríquez, en el centro histórico de la capital.

Alfonso tiene 31 años y es originario de Los Mochis. Estudió en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, aunque motivos personales lo llevaron truncar la carrera que concluyó en su natal Sinaloa.

Toca el violín desde los 14 años y es el primero de su familia en dedicarse a la música. Trabajó como mesero y barista mientras estudiaba, aunque su vida cambió cuando se atrevió a presentarse en las calles.

"Yo empecé porque tenía nervios, tenía pánico escénico. Entonces dije ´me voy a exponer, me voy a ir a la calle´. Y fueron tantas las cosas buenas que he recibido en la calle que ahora es de mis principales formas de ingreso".

Alfonso lleva poco más de un año tocando su violín eléctrico en diferentes espacios públicos. Con una tablet y una bocina como complementos, deleita al público que camina frente a él.

La música le ha permitido expresarse en otros países como Francia, donde incluso vivió una de las experiencias que marcaron el inicio de su carrera como artista urbano.

¿Sus planes?

Actualmente se encuentra en una gira que incluye las ciudades de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Querétaro, Jalisco y Nayarit.

"Y la gente, así como en un lugar es cálida y muy buena, también te vas a encontrar en cualquier lado, independientemente del idioma que hablen. Igual la música es universal".

Alfonso agradece la cooperación de los transeúntes, aunque destaca que su vocación está por encima de cualquier pretensión relacionada con la fama o el dinero, pues considera que ya está viviendo su sueño.

"Sinceramente mi sueño lo estoy viviendo, dedicarme a la música, vivir de una manera plena. Yo sé que todavía hay cosas por las que voy y que incluso por el camino se han ido construyendo. Y te podría decir que hasta el día de hoy todo lo que me he propuesto lo he logrado".

El violinista sinaloense comparte su experiencia y muestra empatía por las personas que no se han atrevido a emprender proyectos personales por diferentes motivos.

Aunque las anima a luchar por sus sueños y dejar a un lado los prejuicios y la mentalidad que les impide brillar con luz propia.

"Nos educan de una manera que tienes que ser así, tienes que ser acá, seguir un camino. Pero el camino no es para todos, cada quien tiene que encontrar su propio camino, su propia identidad, y esa ha sido sido mi tarea en realidad".