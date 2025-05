La Inteligencia Artificial ¿por el control mental?

"Desde que Alan Turing, padre de la inteligencia artificial (IA), estableció las primeras bases de lo que hoy conocemos como IA, la comunidad científica a su alrededor ha crecido prácticamente al mismo ritmo que la de los escépticos. La cultura popular está repleta de críticas hacia este campo que tanto nos interesa. Más hirientes aún son las recientes, vertidas por auténticos gigantes de la tecnología y la ciencia. Elon Musk, por ejemplo, se ha convertido en uno de sus principales detractores. Ya en 2014 afirmó que con la inteligencia artificial -estamos convocando al demonio-. Según él, podría ser más peligrosa que las armas nucleares" (zendesk.es).

La IA, especialmente sus herramientas como ChatGPT en el ámbito informativo y de entretenimiento, o Grok en el contexto académico, inciden en las relaciones sociales y en la condición humana, a la luz de la ética y los avances tecnocientíficos del siglo XXI. Desde sus inicios, la tecnología digital ha constituido una nueva forma de comprender la realidad, o al menos, lo que entendemos por realidad. A su vez, enfrenta a la sociedad con incertidumbres sobre un futuro dominado por máquinas y programas informáticos cada vez más sofisticados.

La interacción con la IA influye directamente en cómo comprendemos y construimos el conocimiento, considerando siempre la experiencia consciente humana. Su aplicación en el ámbito académico exige una responsabilidad ética, especialmente en la automatización de tareas educativas mediante programas de IA. Esto también repercute en las relaciones sociales, ya que nos propone una nueva forma de mirar al otro a través del espejo tecnológico.

Noam Chomsky afirma: "La mente humana no es como ChatGPT y sus semejantes, una máquina estadística glotona de cientos de terabytes de datos en busca de la respuesta más plausible a una conversación o la más probable a una pregunta científica. Por el contrario, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente y elegante, que opera con una cantidad limitada de información. No busca correlaciones entre datos, sino que intenta crear explicaciones. Llamémosla por lo que es y hace: un software de plagio, ya que no crea nada, sino que copia obras existentes, alterándolas lo suficiente como para escapar de las leyes de derechos de autor" (New York Times).

La IA tiene el potencial de revolucionar nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. Entre sus ventajas está su capacidad para procesar grandes cantidades de datos con una velocidad sin precedentes y tomar decisiones precisas en tiempo real. También puede reducir errores humanos y mejorar la eficiencia en campos tan diversos como la medicina o la manufactura. Sin embargo, existe preocupación sobre su impacto en el mercado laboral, con el temor de que reemplace empleos humanos tradicionales como los de conductores o trabajadores manufactureros. Lo que llamamos "máquinas inteligentes" son procedimientos tecnológicos que, muchas veces, van más allá de la programación que sus diseñadores pretendían implementar. ¿Cómo lograr que estén bajo control humano, sabiendo que estas tecnologías, por su propia naturaleza, están diseñadas para evolucionar fuera de ese control?

"Vivimos en una era donde la tecnología avanza a pasos agigantados y, sin darnos cuenta, se ha convertido en el epicentro de nuestra vida cotidiana. La tecnología no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutra. Aunque al principio somos nosotros quienes diseñamos y adoptamos nuevas tecnologías, llega un momento en que estas comienzan a influir en nuestra forma de pensar, actuar y relacionarnos. Un ejemplo claro son las redes sociales: en un principio las utilizamos para conectar con amigos, compartir ideas o informarnos. Sin embargo, con el tiempo, las dinámicas de estas plataformas han empezado a dictar cómo nos comunicamos, qué información consideramos relevante e incluso cómo construimos nuestra identidad digital. Lo que comenzó como una herramienta, ahora moldea nuestras emociones, opiniones, decisiones de voto e incluso nuestra autoestima" (Ramón Ramón.org).

El Informe sobre Desarrollo Humano, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muestra que las desigualdades entre países ricos y pobres han aumentado por cuarto año consecutivo. Concluye que la inteligencia artificial podría ser una poderosa herramienta para mejorar millones de vidas si se utiliza de la forma adecuada.

Las presiones mundiales -como el aumento de las tensiones comerciales y el agravamiento de la crisis de la deuda, que limita la capacidad de los gobiernos para invertir en servicios básicos como la salud y la educación- están estrechando las vías tradicionales hacia el desarrollo. Esta desaceleración señala una amenaza muy real para el progreso global.

La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, lo que ha llevado al desarrollo de sistemas cada vez más sofisticados. Sin embargo, este progreso también plantea desafíos éticos y riesgos significativos. Algunos visionarios insisten en que la IA pronto superará a las mentes humanas más brillantes. ¿Estamos frente al fin de la esperanza? ¿Avanza la tecnología hacia un punto en que superará incluso a la ciencia ficción?

La película de 1973 *Cuando el destino nos alcance* de Soylent Green, parece haberse vuelto profética. El mundo se ha convertido en un lugar desolado y sobrepoblado, con recursos escasos y una sociedad que lucha por sobrevivir. En todo el planeta se han reportado tempestades, sismos y nevadas descomunales. En la última semana, por ejemplo, ocurrió un apagón masivo en España y Portugal, una granizada y lluvia inusitada en París, un fuerte sismo submarino en el extremo sur de Chile y Argentina (que activó una alerta de tsunami), y una tormenta invernal que sepultó a Florida, Texas, Luisiana y Alabama, rompiendo récords con nevadas de hasta 140 cm, entre otras muchas calamidades en todo el mundo.

En términos positivos, la inteligencia artificial está transformando la predicción meteorológica, superando a los modelos numéricos tradicionales en precisión y eficiencia. Esta mejora es clave para anticipar y prevenir catástrofes relacionadas con eventos climáticos extremos. No obstante, también puede ser usada para distraer, disfrazar o engañar a las masas. Esta responsabilidad e irresponsabilidad, deberá ser regulada juridicamente, con leyes precisas que impidan desviaciones, que sirvan a intereses mezquinos de grupos de poder para ejercer el control, manipulando conciencias.