´Al corrupto, sópatelas´; gobierno de CGJ como en 'El Juego del Calamar'

"Yo estoy así como la muñequita de la serie, con los ojos, el que sea corrupto, al que se mueva sópatelas (...) por eso es muy importante lo que dice el Presidente, que hay que estar barriendo las escaleras de arriba hacia abajo", dijo.

De esa forma dio a conocer que investiga un presunto acto de corrupción en el Instituto de Espacios Educativos, ya que le llegó una queja sobre la solicitud de un "moche", aunque negó que sea entre los altos funcionarios.

"Arriba ya limpiamos la corrupción, me dijeron que alguien abajo en Espacios Educativos pidió moche, yo no voy con contemplaciones, voy a investigar quién es y me lo voy a ajusticiar, porque ya el delito es grave".

Refirió que ya pidió las pruebas contra el funcionario para actuar e insistió en que no permitirá actos de corrupción.

"Pedí pruebas porque nada más de dimes y diretes no, estoy esperando y si no yo personalmente voy a ir porque yo les tengo confianza a los de arriba, pero hay gente de base y que se quedó ahí y va el mensaje, no voy a tolerar corrupción. Estamos dando ejemplo desde arriba y tengo autoridad moral, Ricardo García Jiménez tiene autoridad moral, y que no los engañen, ese está pidiendo moche, denúncialo".