Veracruzanos denuncian ante Poder Judicial incremento del predial

Ciudadanos del municipio de Veracruz interpusieron una queja ante el Poder Judicial de la Federación por el incremento del impuesto Predial y valores catastrales.

Eduardo Canudas Lara dijo que el año pasado pagó 574 pesos de Predial y en esta ocasión 826 pesos por un supuesto "beneficio fiscal" que no otorgarán el próximo año cuando el impuesto subirá a mil 320 pesos.

Aumentar el Predial con la justificación de que sube a la par de la inflación es una falacia inadmisible, además de un engaño a la ciudadanía, aseveró Eduardo Canudas Lara, veracruzano inconforme porque en su caso aumentó en 130 por ciento.

Junto a decenas de propietarios molestos por la misma situación consideró como injusta la imposición porque no se traduce en beneficios, por ejemplo en mejoras urbanas.

"El impuesto Predial no puede subir con base en la inflación sino con base en la oferta y la demanda (...); la construcción se deprecia, fiscalmente en 20 años una casa ya no vale nada, no puede subir su valor; el del terreno sí sube con los años pero no debido a la inflación porque no son tortillas ni Coca-Cola, donde hay que pagar más porque cuestan más los insumos.

"Si el gobierno hiciera una construcción, una calle muy buena, un parque, a lo mejor sí sube el valor del terreno como la calle Martí, el ´Distrito Martí´ que le llaman ahora; los terrenos valen mucho más ahí porque hay muchos cafés, a la gente le interesa ir. Pero en el Floresta baja el valor del inmueble porque se ha inundado, cada vez vale menos; la gente no quiere comprar", explicó.

Consideró sin sustento la postura del Ayuntamiento de Veracruz en cuanto a subir el monto de dicho gravamen.

Señaló que en 2019 por su propiedad en la colonia Formando Hogar pagó alrededor de 700 pesos por el Predial; en el 2020 subió a mil 500 pesos, lo cual considera una exageración.

Sostuvo que es un absurdo pensar que una propiedad por sí sola sube su precio al paso del tiempo, sin importar que la construcción "ya no sirve" y un comprador la paga como terreno y a un precio muy inferior del que se podría esperar.

"Que quede claro: el valor catastral no sube como ellos dicen y al contrario, baja. Yo tengo un inmueble en Bravo, aquí en el centro, cinco metros de frente por 20 de fondo, son 100 metros cuadrados. El valor catastral de ese inmueble subió de un millón a dos millones de pesos.

"Al alcalde o a cualquiera del municipio que crea que vale eso se lo vendo con todo gusto. No puedo venderlo en un millón de pesos porque es una zona que huele muy feo, hay mal drenaje. El año 2019 ese edificio valía 400 mil pesos el terreno y unos 600 mil pesos el edificio; este año según ellos vale 500 mil pesos el terreno y un millón y medio el edificio, eso no es cierto", puntualizó.

Por ello exigió no engañar a la ciudadanía para sacar más dinero y remarcó que quienes tienen propiedades saben cómo se maneja el mercado y un terreno como tal sí puede costar más con el paso del tiempo, pero una construcción "vieja y ruinosa" cada vez cuesta menos.

Reveló que autoridades de Catastro, Ingresos y Gobernación ya agendaron una cita para tratar el tema.