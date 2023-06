Veracruz estará bajo acecho del dengue todo el año; ya es tercer lugar nacional

Como zona endémica del dengue, Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional, debido a que esta enfermedad está presente todo el año en la región, sin embargo, en estas fechas se elevan los casos, alertó el médico Alejandro Barrat Hernández, investigador principal del Centro de Investigación FAICIC.

"En este momento no estamos en una situación de gravedad de la enfermedad, como hace 15 años en que hubo muchos casos y decesos, sin embargo, todas las enfermedades virales tienen precisamente altas y bajas y no escapamos de que pueda haber, en un momento dado, una situación en la que podamos tener un incremento de casos y de casos graves", manifestó.

Subrayó que hace 15 años hubo una situación grave con el dengue hemorrágico, que actualmente se conoce como dengue grave, sin embargo, de ahí a la fecha se han tenido dos picos elevados, no a ese grado de gravedad, pero sí ha habido incremento de hospitalizaciones y decesos.

"En este momento no existe un tratamiento aprobado para el dengue, solamente se utilizan medicamentos sintomáticos, la hidratación, prevención de complicaciones, sin embargo, se está investigando en tratamientos más novedosos sobre todo porque en muchas áreas de centro y Suramérica tienen casos muy importantes y es un área de oportunidad muy buena para prevenir decesos", aseguró.

Destacó que en todos estos años la mejor prevención ha sido la limpieza y descacharrización, el no permitir lugares donde se acumule el agua y se puedan reproducir los mosquitos transmisores del dengue.

"No se va a eliminar nunca esta necesidad de descacharrizar, ver que no tengamos nosotros pozos de agua en nuestras casas, ver que no haya mosquitos, utilizar insecticidas, esta es la parte más importante: la prevención siempre es la medicina más eficaz y más barata", afirmó.

