Veracruz no está listo para llegada de gas natural: Canaco

Veracruz no está preparado para el gas natural, afirmó Edi Martínez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz y agregó que es un tema que preocupa al sector empresarial, pues hay que analizar muchas situaciones, principalmente el tipo de suelo que tiene la conurbación, que no es propicio para este tipo de proyectos.

"El gas natural es un tema que como lo he comentado, en nuestro gremio no estamos de acuerdo en que el gas natural llegue, pues habría que analizar muchas cosas, la primera es estudiar si tenemos un suelo indicado para el gas natural, entonces habría que analizarlo más a fondo, yo creo que la sociedad veracruzana no está preparada para ello", indicó.

Además del posible riesgo que representa, el presidente de CANACO manifestó su preocupación por la afectación a las fuentes de empleos que genera el sector de las gaseras actualmente.

"Algo que me preocupa más es que se vayan a perder empleos", agregó.

Recordó que los movimientos telúricos son constantes en la región, lo que podría ser un riesgo más.

"Los movimientos de tierra aquí en nuestra ciudad, también son preocupantes, últimamente hemos visto constantes sismos y yo creo que pueden representar también una inseguridad para nuestra ciudad", expuso.

Reconoció que en ese sentido, es grande la preocupación de la Cámara de Comercio.

"Sí nos preocupan varios temas en ese sentido, sería ahondar más en el tema, pero sí creo que la ciudad no está preparada para el gas natural", reiteró.