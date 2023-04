Prioritario, recuperar la tranquilidad en Veracruz: Monreal tras quedar 'varado' por balacera en Boca del Río

La seguridad y justicia es el tema más delicado del país, pues es prioritario recuperar la tranquilidad, señaló el senador Ricardo Monreal Ávila. Y es que en su visita a la zona conurbada Veracruz – Boca del Río se quedó varado en el tráfico vehicular del bulevar Manuel Ávila Camacho, ante la balacera suscitada el viernes.

En su visita al corporativo Imagen de Veracruz señaló que hace falta revisar la estrategia de seguridad pública, incluso en próximos días la Comisión Bicamaral que se creó para la seguridad pública se reunirá con el gabinete en la materia para analizar las acciones que se llevan a cabo y las que podrían mejorarse.

"Veracruz es un estado, no el único, que sufre los embates de la inseguridad, donde la gente con temor y preocupación padece esta circunstancia. Yo venía hacia acá y el bulevar está detenido porque hubo un evento armado de balacera. Venía para acá y estuvimos parados durante varios minutos porque cerraron calles y se observó una gran movilización policiaca y eso es lo que debemos evitar".

Puntualizó que la Comisión Bicamaral se reunirá con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública y el Comandante de la Guardia Nacional.

"Debemos tener confianza en la eficacia de los policías, de los militares y los encargados de la seguridad pública, pero tenemos que revisar y hacer tiros de precisión con inteligencia y eficacia para enfrentar con decisión el aumento de la inseguridad, la presencia de la delincuencia organizada".

Constructores se sienten desplazados

Agregó que no solo en Veracruz sino en muchas partes del país, las Cámaras de la industria de la construcción reclaman espacios en el mantenimiento y construcción de obras de infraestructura social de los tres niveles de gobierno.

Por ello, al Ejército se le debe otorgar el lugar que la Constitución establece. Esto es, que las cámaras, funcionarios y constructores deben licitar las obras y trabajar.

"Se quejan de una competencia desleal los constructores y son cosas que se deben revisar pero los ingenieros y empresarios tienen razón porque se han visto desplazados por las fuerzas armadas en la construcción de grandes obras de infraestructura".

Piso parejo

El aspirante presidencial destacó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) debe fijar las reglas sobre la actuación de los aspirantes para que no ocupen recursos públicos y aprovechen su cargo para promover su imagen.

El senador Ricardo Monreal Ávila aclaró que buscará la candidatura a través de Morena, pues no tiene ofrecimientos de otros partidos para buscar la silla presidencial en 2024.

"No tengo ningún ofrecimiento de otro partido. Soy fundador de Morena y estoy luchando a la buena para ganar limpiamente. Soy modestamente el más preparado, el que ha acumulado más experiencia política que no tiene ningún otro. El que tiene capacidad y autonomía en decisiones y talento para llevar al país a estadíos de desarrollo".

Recordó que Morena lucha contra el uso de recursos públicos y el uso de programas sociales, por lo cual los aspirantes deben hacer lo correcto y separarse del cargo.

"Cuando hablo de que no hay piso parejo, es porque no hay piso parejo. Es la primera vez que me invita un colegio de abogados, también estuve con empresarios y pastores. Es conveniente fijar reglas claras para que haya piso parejo, equidad en la contienda y no haya desventajas".

Advirtió que si el gobierno municipal, estatal o federal actúa a favor de alguno de los aspirantes, sin reglas, se distorsionará el ambiente y ocasionará rupturas y debilitamiento del movimiento. Es decir, puede poner en riesgo la ratificación del triunfo en 2024.

Por ello el partido debe fijar reglas en las que se establezcan que los aspirantes dejen el cargo. En su caso estaría dispuesto a dejar la responsabilidad pública para no distraer tiempos ni recursos, pues sería lo ético.