Urge operar a niño pero no hay insumos en el Hospital Infantil de Veracruz

La señora María Isabel Córcega solicitó al sector salud dotar al Hospital Infantil de Veracruz de los insumos médicos necesarios para que puedan operar del oído a su hijo, de seis años.

Debido a una infección el menor tiene que ser intervenido, pero no ha recibido la atención adecuada porque en dicho hospital le dijeron que no cuentan con los insumos médicos necesarios.

A finales de febrero el menor comenzó con una fuerte infección en el oído. Estuvo 20 días internado en el Hospital Infantil de Veracruz pero lo dieron de alta aun con inflamación.

La pus se le esparció de manera interna y se debe operar de forma urgente porque el riesgo es sufrir una parálisis facial por la cercanía de la infección con el nervio.

"Pido desesperadamente ayuda. El médico particular me dijo que necesita operarse pero me quedé viuda durante el COVID. Por eso fui a la Torre Pediátrica, estuvo 20 días internado. Lo tuvieron con intravenosa y antibióticos pero después de 10 días el oído otra vez se inflamó".

Debido a la falta de atención en el Hospital Infantil de Veracruz la mamá ingresó al niño al Hospital de Boca del Río ahí le suministraron más antibióticos pero no pueden operar al paciente pediátrico.

Fue nuevamente regresó al nosocomio porteño pero le dijeron que la operación será hasta dentro de tres semanas o tres meses, dependiendo cuando tengan recursos.

"La doctora del hospital de Veracruz se molestó porque fui por otras opiniones pero le dije que aquí me lo habían dado de alta porque supuestamente estaba bien, pero no. Ella me dijo que no es grave pero que necesita la operación. Sin embargo, que la operación va a ser entre 3 semanas o 3 meses porque no hay recursos y cuando baje la ayuda lo operarán".

La canalizaron al Hospital de Boca del Río pero solo le darán tratamiento de 10 días por lo que se dijo desesperada de que su hijo empeore, pues además se le comenzaron a tapar las venas.

Por ello solicitó el apoyo del sector salud para bajar recursos y materiales médicos al Hospital Infantil para la intervención del niño.