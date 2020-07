Un enorme reto, el rescate del buque Guanajuato

La baja marea de verano dejó al descubierto el desgaste del ARM Guanajuato C-07, que durante los últimos 13 años permanece anclado en el muelle de la Plaza Banderas en el municipio de Boca del Río.

El Cañonero Guanajuato se convirtió en el primer museo flotante de América Latina el 26 de octubre de 2007, cuando se ancló por primera vez al muelle del río Jamapa. Hoy, su rescate se convirtió en un reto para la administración municipal.

Historia

El ARM Guanajuato C-07 participó en la Segunda Guerra Mundial y durante sus 70 años de servicio para la Secretaría de Marina – Armada de México en la guardia de los mares mexicanos, también fungió como buque escuela para los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.

Su peso original es de 1300 toneladas. Este barco de guerra fue solicitado en 1932 por el Gobierno de México.

Se construyó en el astillero El Ferrol, en España, de acuerdo con información publicada del ingeniero Carlos Alfaro.

"Fue entregado a la Armada de México en 1936 junto con sus dos buques gemelos: Querétaro y Potosí. Tiene 80 metros de eslora, 12 metros de manga y 4 metros de calado."

El ingeniero Carlos Alfaro narra que este buque de guerra fue originalmente propulsado por vapor vía dos ejes.

Sin embargo, durante los años 60 fue modificada su planta propulsora a motores diésel. Entonces, pudo alcanzar entre 18 y 19 nudos de velocidad.

"La tripulación llegaba a 140 personas entre oficiales y marinería. El armamento principal es de 3 cañones Vickers de 102 milímetros", narra Alfaro en su publicación de Histamar.

La historia detalla que, en 1968, 1980 y 1997 (respectivamente) navegaron en él los expresidentes de México: Gustavo Díaz Ordaz, José López Portillo y Ernesto Zedillo Ponce de León.

La última vez que el Cañonero Guanajuato navegó fue en 1997, y en 2001 fue dado de baja de la Secretaría de Marina – Armada de México. Uno de los patrulleros oceánicos de la Semar fue nombrado ARM Guanajuato P0-153 en honor a las labores que el cañonero de la Segunda Guerra Mundial prestó a la Nación.

Cómo llegó a Boca del Río

Entre las primeras acciones de Vicente Fox Quesada como presidente de México (en 2001), estuvo donar el ARM Guanajuato C-07 al puerto de Veracruz.

Lo hizo como un homenaje a los marinos que dieron su vida en la defensa de la Patria durante la invasión norteamericana de 1914. En nombre de José Azueta, Virgilio Uribe y los demás cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.

La embarcación permaneció seis años en un muelle del puerto de Veracruz hasta que el Gobierno del Estado solicitó al Congreso Local la entrega en comodato prolongable (por periodos de seis años) al Ayuntamiento de Boca del Río.

Mediante una logística que duró aproximadamente cuatro horas y media, el 26 de octubre de 2007, el buque atracó en el muelle de Boca del Río, a un costado de lo que hoy se conoce como Plaza Banderas.

Ancló durante la administración de Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza, y se dispuso un cobro de 40 pesos por persona que servirían para su mantenimiento.

Posteriormente, fue entregado en comodato a la Sociedad Ecológica Aqua, Terra, Ventus, S.A. de C.V.

El rescate

El plazo de comodato a la sociedad ecológica que administró el museo flotante por los últimos (aproximadamente) 12 años venció y, ante su falta de mantenimiento, el Ayuntamiento de

Boca del Río ya no renovó la misma y decidió emprender un proyecto de rescate.

La restauración del Cañonero Guanajuato se encuentra entre los más de 10 proyectos museográficos del municipio de Boca del Río para consolidar su vocación turística, ha declarado el alcalde Humberto Alonso Morelli.

Sin embargo, la restauración de esta embarcación que participó en la Segunda Guerra Mundial requiere de una inversión aproximada a los 50 millones de pesos.

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Boca del Río, Julio César Torres Sánchez, respondió que el deterioro que presenta el buque refleja entre 8 a 10 años de no recibir mantenimiento, aunque se desconocen los periodos específicos en los que no se le hicieron reparaciones.

"Tengo entendido que en administraciones anteriores se cambió la cubierta, era de madera, le pusieron un firme de concreto. Todo lo demás, los interiores son muestra de que en muchos muchos años no se le dio mantenimiento... El buque por ahí del 2004, 2005 fue concesionado al Ayuntamiento de Boca del Río. De ahí este lo concesionó a un particular, este se tenía que encargar de darle ese mantenimiento. Que yo recuerde en las administraciones anteriores no había este proyecto.

"Vimos que estaba en malas condiciones, termina la vigencia de la concesión de la empresa, se sumaron muchos temas, fue que el alcalde dijo que íbamos a reestructurarlo y de ahí fuimos más allá", declaró.

La rehabilitación del Buque Guanajuato, además de las reparaciones al barco incluye la realización de obra civil.

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Boca del Río informó que se contempla la ampliación de Plaza Banderas mediante la construcción de un muelle que rodee el buque.

Con este muelle se obtendrá la protección para que la estructura de la embarcación quede protegida del oleaje, y con ello evitar su desgaste.

Coordinación interinstitucional

El Ayuntamiento de Boca del Río únicamente cuenta con 9 de los 50 millones pesos que se necesitas (aproximadamente) para las restauraciones.

Sin embargo, se ha conformado una Mesa de Coordinación Colegiada para el rescate del Cañonero Guanajuato.

La Mesa es encabezada por el Ayuntamiento de Boca del Río y la Secretaría de Marina – Armada de México.

También participan Astilleros de la Secretaría de Marina – Armada de México, Talleres Navales del Golfo, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, TenarisTamsa, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros de Veracruz y la iniciativa privada participa.

"Hemos conseguido con ellos donaciones, como el tema de los recubrimientos con Comex, con TenarisTamsa el tubo. Ahí hay un ofrecimiento. Hay obras de índole naval, hay obras de índole marítima, es básicamente el refuerzo de la plaza y la estructuración del nuevo muelle para el buque. La obra naval es la rehabilitación del buque, todo lo que conlleva arreglar todo lo que está dañado en su casco y volverlo a sacar a flote.

"La obra civil la llevamos nosotros, la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento, que es básicamente extender Plaza Banderas, hacerle un andador perimetral al buque, que servirá tanto de paseo como de refuerzo para que se proteja con los nortes", explicó Julio César Torres Sánchez, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Boca del Río.

La obra

El rescate del Cañonero Guanajuato contempla que la embarcación ya no quede flotando, como lo hace en el río Jamapa.

El buque quedaría anclado a una base de concreto, tras ser restaurado de sus múltiples averías que lo mantienen inundado de arena (encallado).

"Se tendría que hacer la obra civil para poder anclar el buque y después con un sistema que todavía no tenemos definido, meterle una cama de agua, un espejo de agua, y hacerle una simulación como si estuviera flotando el buque, pero quedaría anclado, lo que le daría mayor rigidez y seguridad al buque, porque ya no se estaría meneando", explicó.

El proyecto turístico contempla la ampliación de la plaza y la construcción de un muelle para que -en el futuro- embarcaciones particulares puedan arribar al muelle y conocer la ciudad, llegando por la ribera.

Aunado a la prioridad de la vocación turística, se contempla mantener el muelle de los lancheros y pescadores de la Pequeña Venecia Veracruzana, pues es una de las principales actividades económicas para las familias de la zona.

La contingencia por covid-19 suspendió las reuniones de la Mesa de Coordinación para el rescate de la nave, sin embargo para el último trimestre del año podrían reunirse nuevamente para retomar los avances del proyecto.