'Es el sostén de su familia'; tía de Liz, joven desaparecida en Veracruz, clama por su regreso

Como una joven tranquila y trabajadora describe Martina a Lizbeth Vargas Barrios, una joven de 25 años de edad habitante de El Moralillo, municipio de Medellín de Bravo, quien fue vista por última vez el pasado martes 2 de mayo saliendo de su domicilio.

"Liz" como también es conocida, tenía un emprendimiento de fresas con crema, pasteles y otros postres, por lo que es reconocida entre las localidades cercanas.

"Es una mucha tranquilidad y trabajadora, apenas el año pasado falleció su mamá y desde entonces ella trabaja pues es el sostén de su abuela, su tío con discapacidad visual y su menor hijo", expresó, Martina, tía de Liz.

La joven emprendedora, dijo su tía, salía constantemente para hacer entregas de su emprendimiento. Desafortunadamente el día 2 de mayo aproximadamente a mediodía salió de su domicilio para realizar una de sus entregas sin que hasta el momento se sepa alguna noticia de ella.

Aseguró que la situación los tiene muy preocupados debido a que Liz es una joven que no sale de fiestas pues se dedica a trabajar y a decir de su tía tenía poco que acababa de iniciar una relación.

"Lo que estamos pasando es algo muy feo que no se le desea a nadie. Somos mujeres y yo como madre también tengo hijas y no me gustaría que le pasara a nadie", señaló.

En redes sociales, Alberto Celis Gómez, amigo de Lizeth Vargas convocó a una marcha en el parque de El Tejar para exigir su localización, sin embargo éste arribó al sitio y al pequeño grupo de personas reunidas les informó que por solicitud de sus familiares la marcha se pospone.

"Sus familiares nos solicitaron posponer la marcha por algunas cuestiones con la Fiscalía. No se cancela, se pospone hasta que la familia haya arreglado cualquier situación.

"Ella salía a repartir sus postres a las comunidades cercanas a su domicilio y ese día que salió como siempre fue como a las 4 o 6 que la empezaron a echar de menos sus familiares, ya que ella nunca se había alejado tanto tiempo de su hogar".

Cabe recalcar que la desaparición de la joven madre Lizbeth ha causado gran impacto en el municipio pues la recuerdan como una joven trabajadora que luchaba día a día para sacar a su pequeño hijo y demás familiares adelante.

