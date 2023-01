Sin rastro del pequeño que disparó a otro en La Perla

Las autoridades continúan buscando al menor que mató al niño de 10 años por ganarle en el juego de maquinitas, en La Perla. El síndico Fortino Alamillo Vega, señaló que la justicia los busca a él y a su padre, pero al momento no se tiene información.

Recordó que después de los hechos el menor fue sacado de la localidad para evitar que fuera detenido. Junto con él se encuentra huyendo el papá, quien también deberá responder ante la justicia.

Pese a ello, el funcionario municipal, aclaró que La Perla es un municipio seguro y que se trató de un hecho aislado.

"Apoyamos al funeral a los familiares y también para que fueran a la Fiscalía, los llevamos y traemos para poner su denuncia. Es el único caso, no se había visto ni un caso de estos en nuestro municipio".

Inseguridad

Afirmó que el municipio no presenta problemas de inseguridad, pues se cuenta con la Policía Municipal y el apoyo constante de las fuerzas estatales y federales que vigilan la zona.

También negó que la población ande armada, incluso hay operativos por parte de la Guardia Nacional y no se encuentran armas.

"Se han dado casos pero como accidentes, no se escucha que haya delincuencia o que haya temor de salir. Han sido accidentes pero no otra cosa. Tuvimos un caso de un campesino drogado que disparó pero no por delincuencia y se le detuvo".

Cabe recordar que el niño identificado como Samuel "N", fue la víctima del menor que disparó un arma de fuego en su contra en la tienda de la esquina, ubicada en la localidad de El Tejocote en el municipio La Perla.

Al momento la familia y el niño agresor no han sido localizados. Sobre el caso, el edil aseguró que se trató de un hecho aislado, ya que es la primera vez que la comunidad de La Pela vive algo similar.

