Sin clima en Hospital de Veracruz, niños con cáncer no pueden ser operados

El Hospital Infantil de Veracruz no tiene aire acondicionado, además continúan fallando los elevadores, lo que dificulta poder mover a los menores en tratamiento, acusaron madres de niños con cáncer.

La señora Yunuet Jazmin Segovia García dijo que lo mismo ocurre en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

Debido a esa falta de funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado se han cancelado varias cirugías de niños que son atendidos en el Hospital Infantil.

Yunuet Jazmin Segovia García afirmó que los equipos presentan fallas intermitentes, lo que ha llevado a la suspensión de las operaciones durante varios meses.

Explicó que, aunque la Torre Pediátrica cuenta con tres quirófanos que han estado en funcionamiento de manera intermitente, actualmente no se pueden utilizar debido a diversas irregularidades, por lo que necesitan utilizar los espacios del Hospital Regional.

Admitió que ya hay trabajos de remodelación en la planta baja del Hospital Infantil de Veracruz, donde está urgencias, pero se necesita restablecer las condiciones.

"Los elevadores a veces funcionan, luego no. Un día funciona uno, luego el otro. Se supone que ya están previstos en un proyecto de inversión de 22 millones de pesos y se compondrán climas y elevadores".

Acusó que el cambio de director en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz no abonó a mejorar el servicio de salud, pues además que no hay reuniones periódicas, como se venía haciendo con la Secretaría de Salud, algunos proyectos se frenaron, como el de cuidados paliativos.

"Ya sirve el quirófano pero si no me sirve un elevador donde yo pueda bajar a un niño, como le hago. Por las escaleras no se puede. Es un tema que se debe regular".

Sobre las operaciones dijo que un niño que requiere operarse de un tumor tenía inicialmente una cita para agosto de 2022, pero fue reagendado para octubre del año pasad, luego su cirugía programada para el 19 de junio de 2023 fue nuevamente pospuesta.

Señaló que elaboraron varios escritos para la Secretaría de Salud, pues con los cambios de director no se está dando continuidad a lo planeado.

Ante la falta de climas las mamás deben llevar sus ventiladores y es que equipos que ya se tenían en la "Torre Infantil" se trasladaron al albergue para familiares de los pacientes.