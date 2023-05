No solo las llantas; ahora se roban hasta la computadora de los autos en Veracruz y Boca del Río

Por medio de las redes sociales, algunos usuarios han denunciado haber sido víctima de robos de computadoras de sus vehículos en la zona conurbada Veracruz y Boca del Río, por lo que alertan a otros ciudadanos para evitar que también sean víctimas de los amantes de lo ajeno.

Indicaron que uno de los últimos casos que se han presentado, fue en el Infonavit Buena Vista, donde la madrugada de este martes 23 de marzo de 2023, una persona reportó que su automóvil había sido abierto del cofre y que no contaba con la computadora.

La persona narró que su automóvil es un Aveo modelo 2022, sin embargo, aseguró que, de acuerdo con sus vecinos, en la zona ha habido más de cuatro robos, todos aquellos a unidades con ese tipo de modelos.

El usuario indicó que, pese a que había sido víctima de robo, dijo que no acudirá a denunciar esto debido a que al no contar con mayores pruebas las autoridades no les harán caso y será un caso más que no se podrá resolver.

Mencionó que el seguro del vehículo no cubre este tipo de daños, por lo que adora deberá realizar la compra de una nueva computadora para su vehículo, misma que tendría un costo aproximado de los 11 mil pesos.

Por ello, a través de redes sociales, solicitó a la población a estar atentos a cómo dejan sus unidades, así como a supervisar durante la noche, que amantes de lo ajeno no anden rondando las unidades, ya que al igual que él podría ser víctima de un robo.

