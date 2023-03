¿Se fueron de fiesta? Localizan a los caballos de Earth Mission

Luego de que la asociación ambientalista Earth Mission dio a conocer, a través de sus redes sociales que habían desaparecido sus caballos rescatados, incluso que podría existir la posibilidad de que se los hubieran robado, horas más tarde un usuario llamado Cazzú Mancera, aclaró que un familiar los encontró en la carretera, por la madrugada y los resguardó pensando que eran de su suegro.

"Les comento a todos que nadie se los robó, se les salieron a las tres de la mañana andaban en la carretera y mi yerno pensó que eran de los que tenemos en el rancho y se les abrió la puerta.

"Están a salvo, ya les mandé mi número y no me han marcado anduve preguntando por los dueños de estos caballos y nadie me dio razón marquen por favor", posteó en la red social.

Horas más tarde la asociación confirmó que los caballos ya se encontraban de nueva cuenta en el refugio de Earth Mission.

"Nuestros muchachos ya fueron localizados la noche de ayer, hoy haremos el traslado de dónde están hasta nuestra casa, gracias a todos por ayudarnos a difundir", explicó.

De acuerdo a la agrupación estos caballos eran maltratados y fueron rescatados por la agrupación ambientalista incluso manifestó que los equinos son cariñosos y amigables, pues con amor han logrado sanar sus corazones y mejorado su calidad de vida.

Estos caballos se suman a los animales silvestres que la agrupación suele rescatar, atender y rehabilitar para reinsertarlos a la vida silvestre, por lo que también solicitan el apoyo de la ciudadanía para continuar con esta labor que evidentemente es necesaria en la región.

"Durante 7 años hemos brindado nuestro apoyo a la sociedad e instituciones uniendo esfuerzos para proteger nuestra vida silvestre en nuestra localidad. Necesitamos de tu apoyo para sostener nuestra #mission AYUDANOS, DONA

No. Cuenta: 046 437 3421

CLABE: 012 905 00464373421 7

No. Tarjeta: 4152 3137 0051 9346

Banco:BBVA.