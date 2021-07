´SAS no existe, ya están liquidados´: sindicato de MAS

El Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento no puede hacerse responsable de los pendientes de lo que era SAS , señaló Francisco Palacios, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Grupos MAS .

De ejemplo citó el comentario efectuado, en su última manifestación, sobre la privatización del agua.

"Es una gran mentira pero supongo que es porque desconoce la diferencia entre una concesión y una privatización. Dijo que Grupo MAS ya se iba pero tiene una concesión por 30 años y solo han transcurrido 5, es decir, restan 25".

Liquidación

Aseguró que la liquidación de trabajadores se efectuó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje e incluso cerca de 150 personas de dicho grupo fueron contratados por el actual organismo.

"Eran más de 500 trabajadores sindicalizados, se les pagó con cheque nominativo, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje".

Aclaró que si el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento no tiene interlocución con Angélica Navarrete es porque ella no forma parte del mismo.

"Ella dijo que los gobiernos de Veracruz, Boca del Río y Medellín protegían a Grupo MAS pero no es cierto porque primero Boca del Río se desincorporó del sistema".

Insistió en que el exsindicato José Azueta no tiene relación con Grupo MAS pero sí el que él representa, pues incluso cuentan con un Contrato Colectivo y toma de nota, firmado desde hace cinco años.

Recomendó a Angélica Navarrete acercarse con el liquidador del SAS, que es quien tiene la personalidad jurídica para atender cualquier pendiente que haya quedado con el sindicato.

"Los tribunales le han archivado una gran cantidad de juicios por improcedente porque ya no hay a quien notificar, el SAS ya no existe. No se debe engañar a la gente con falsas expectativas".

Concluyó señalando que tampoco pueden reinstalarlos en Grupo MAS porque nunca han formado parte del organismo.