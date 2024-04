Rocío Nahle: No habrá subejercicios en mi gobierno

Tras reconocer que uno de los errores del actual gobierno estatal fue la generación de subejercicios cada año, la candidata a la gubernatura de Veracruz por la alianza Sigamos Haciendo Historia, Rocío Nahle García, afirmó que, de ganar las elecciones del 2 de junio, en su gobierno habrá una correcta planeación en el gasto de los recursos para no tener que reembolsarlos a la federación.

En su visita al Corporativo Imagen de Veracruz, la candidata de Morena, PT, PVEM y FxM dijo que los problemas de subejercicios se arrastran en diversos gobiernos estatales debido a que no existe una correcta planeación de la ejecución del gasto en materia de obra pública.

Indicó que es por su experiencia en la construcción de la Refinería de Dos Bocas, puede asegurar que en su gestión se mantendrá una vigilancia estricta en el desarrollo de la obra pública, para que los recursos se ejerzan en tiempo y forma.

"Como en todos los estados la planeación tiene que ser fundamental, por lo general un gobierno se tiene que ir arriba de la planeación... las empresas se van a la hamaca, la verdad, las constructoras, y eso genera que tú ya firmaste, entregaste y no puedes mover el dinero y si tú te atienes a ir al ritmo de las empresas siempre vas a tener subejercicio, yo lo hice en Dos Bocas", explicó.

En el caso del actual gobierno estatal, Rocío Nahle indicó que hizo falta mayor supervisión de los funcionarios encargados de la obra pública y las finanzas estatales, para que no se incurriera en la generación de subejercicios por el atraso de los constructores a los que se les asignaron los contratos de obras.

"Yo creo que lo que faltó exactamente es que sobre todo obras, no fueron más allá en lo que es la planeación para ir midiendo los tiempos, pero esto lo ves en todos lados, a mí por ejemplo en el primer año de Dos Boca me decían que tenía un subejercicio, pero no era la planeación, cuando empiezas una obra hasta que llega un punto máximo, que es cuando ya la obra se va desarrollando que tienes que pagar un avance".

Por otra parte, reconoció que el gobierno estatal hizo frente a compromisos que la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares heredó con deudas a proveedores e instituciones bancarias.

"Resulta que Cuitláhuac pagó 24 mil millones de pesos de adeudos de Miguel Ángel de laudos, de proveedores, de servicios, es una lista, eso lo pagó, y la deuda la pagó 20 mil millones de deuda, si le sumas son 44 mil millones de deuda que este gobierno pagó".