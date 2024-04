"Yo no saludo a agresores": Rocío Nahle sobre Pepe Yunes; pide no normalizar violencia

La candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México, Rocío Nahle García, mencionó que tomó la decisión de no saludar al candidato priísta José Yunes Zorrilla por ser un violentador, que ha practicado violencia política en razón de género en su contra.

Por ello, dijo que no se debe normalizar la agresión ni siquiera en el ámbito político, motivo por el cual, reiteró, no saludó a su oponente del PRIAN, a quien calificó de misógino, clasista y doble moral.

Tras los videos que circulan en redes sociales donde se evidencia que el sábado 27 de abril, previo al primer debate de aspirantes a la gubernatura, Nahle García evadió el saludo del candidato opositor, la abanderada de Morena aceptó que no lo hizo porque hay motivos mucho muy importantes.

Uno de ellos es la agresión que por parte de la oposición y su candidato se ha registrado en contra de su persona y familia, misma que ha rebasado los límites de una contienda.

En entrevista radiofónica, a pregunta expresa, Rocío Nahle detalló que como política pudo haberlo saludado y ya; sin embargo, como mujer y referente de mujeres, no, porque no puede dar un mal ejemplo a las mujeres que cada día son violentadas comportándose como si nada hubiera pasado, "así no son las cosas", sentenció.

Aseguró que han utilizado a terceros para violentarla y denunciarla por presuntos actos sin una sola prueba, han falsificado documentos para incriminarla, la han espiado y acosado a ella y a su familia en propiedad privada. Así como han señalado a terceras personas con imputaciones falaces. Por todo ello y más, contradenunció en la FGR.