'Queman' en redes a fiscal de Veracruz por no levantar denuncia (+Video)

A través de la red social TikTok una ciudadana con nombre de usuario Chio2997 logró captar la atención y trato de la fiscal Lorena del Carmen Gutiérrez Romay, quien no quiso levantar una denuncia.

¿Qué sabemos?

En uno de los vídeos publicados, la trabajadora de la Fiscalía Regional Zona Centro del puerto de Veracruz bajo el argumento de que no había sistema, se negó a interponer la denuncia, además de que le mencionó que tendría que regresar hasta el siguiente día.

Fueron dos los vídeos expuestos el 25 de diciembre en los que se exhibe la conducta de la fiscal pese a que la agraviada explicaba que venía desde la Ciudad de México y no podía regresar al otro día como la fiscal le decía.

"No me vas a atender porque no tienes sistema y es tu hora de comida, repítelo. No se supone que las fiscalías trabajan 24/7, no se supone que es así", se escuche en el vídeo.

Además, en los clips se logra observar cuando la trabajadora se levanta de su escritorio, toma su bolso y sale de la oficina, aún cuando la denunciante permanece en el lugar y le pregunta su nombre.

"Me estás diciendo que tiene tres horas para comer y yo me tengo que esperar y todavía te indignas y te molestas, eso si es una broma", argumentó la ciudadana.

Rápidamente los vídeos se viralizaron en la red social provocando que otros usuarios también compartieran haber pasado por alguna situación similar. De acuerdo a diversos comentarios de los mismos usuarios de Tiktok, presuntamente no es la primera vez que se presenta tal actitud de los trabajadores de las fiscalías.