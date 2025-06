Huracán Bárbara y tormenta Cosme: ¿qué estados serán afectados este 9 de junio en México?

La mañana de este lunes 9 de junio, la tormenta tropical Bárbara alcanzó la categoría 1 de huracán, convirtiéndose en el primero de la temporada en el Pacífico mexicano.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), su centro se ubica a unos 300 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 305 kilómetros del puerto de Manzanillo, Colima.

Con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 140 kilómetros por hora, Bárbara avanza con fuerza sobre el Pacífico. Se espera que sus efectos se intensifiquen en las próximas horas, provocando lluvias, oleaje elevado y posibles deslaves en diversas regiones del país.

El huracán Bárbara, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el fortalecimiento de la tormenta tropical Cosme, traerá lluvias intensas y condiciones peligrosas en varios estados. Estas son las entidades que enfrentarán los efectos más relevantes este lunes:

Chubascos moderados (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro.

Además, se pronostica oleaje de hasta 5 metros en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, lo que podría generar afectaciones a la navegación y riesgo para comunidades costeras.

