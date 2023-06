Premia TenarisTamsa la excelencia académica con 369 becas a estudiantes

Natalia Zurita Gamboa, Mariana García Espinoza, Luceline Sánchez Rodríguez y Aris Rubén Uscanga González tienen algo en común, son estudiantes de excelencia académica y forman parte de los 369 alumnos de secundarias, bachilleratos técnicos y universidades que recibieron la beca Roberto Rocca que entregó TenarisTamsa en el marco del Día de la Educación, pues desde hace 27 años busca fortalecer este rubro en el país, ya que para la empresa líder en la industria del acero, la educación es la base para el progreso de las naciones.

Brillan desde primaria

A estos jóvenes, al igual que a todos los becados, los distingue otro elemento más, son estudiantes que han brillado y destacado desde la primaria, lo que les ha abierto las puertas para acceder a esta beca Roberto Rocca por segunda ocasión, como Aris Rubén Uscanga González, estudiante del tercero de secundaria en la Escuela Técnica 130.

"Es la segunda beca Roberto Rocca que recibo, el año pasado recibí la primera, gracias a que mantengo un promedio de 10. Desde la primaria siempre he sacado buenas calificaciones y a mí siempre me ha gustado participar en este tipo de eventos que proporcionan el apoyo por ser buen estudiante. Participé en la Superación Ciudadana, aunque no tuve el viaje debido a la pandemia", recordó.

Orador Jose Joaquín, en representación de becados de secundaria

Reconoció que ser buen estudiante requiere su esfuerzo, sin embargo, la recompensa es muy satisfactoria.

"Solo hay que echarle un poco de disciplina a lo que hacemos, no es necesario dedicar todo el día, sino unas cuantas horas, pero tenerlo como prioridad, yo le dedico tres horas al estudio y tres al deporte", manifestó.

Espera poder ingresar a un bachillerato tecnológico, como Conalep, para poder estudiar Mecatrónica, donde también tendrá la oportunidad de calificar para otra beca Roberto Rocca, como la que ahora obtuvo, lo que agradeció mucho.

"Muchas gracias a TenarisTamsa por este tipo de oportunidades que nos da, lo agradezco de todo corazón y espero que siga ayudando a los jóvenes ya que esto impulsa a mejorar sus estudios. Aquí he conocido a muchos jóvenes que se propusieron a ser mejores estudiantes para poder tener la oportunidad de contar con la beca y ahora están aquí recibiéndola, eso es lo que ha generado el señor Roberto Rocca, gracias", concluyó.

Oradora Génesis, representante de becados nivel bachillerato

´Triunfar me inspira´

Otra estudiante que por segunda ocasión logró obtener la beca Roberto Rocca es Natalia Zurita Gamboa, del tercer grado de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 123. Desde la primaria ha sido una estudiante de excelencia, con promedio general de 9.9 y tras aprobar el examen de lógica-matemática, logró estar entre las becadas.

"A partir del segundo grado de secundaria, que es cuando se puede obtener la beca, la obtuve y ahorita en tercero, nuevamente lo logré. Yo desde primero de secundaria sabía de esa beca y me enfoqué en mantener mi promedio alto para poder calificar, siempre me he esforzado mucho, he llevado altos promedios y ahora con mayor razón para poder ganarme esta beca Roberto Rocca", aseguró.

Gracias a sus altas calificaciones ha ganado becas estatales, municipales y ahora nuevamente la que ofrece Tamsa A.C., aunque aclaró que nadie de mi familia trabaja en TenarisTamsa.

Natalia Zurita Gamboa

"Mi clave es ser constante, segura y principalmente responsable, ante todo. Es una gran inspiración, para mi, triunfar más adelante y así voy a seguir. A TenarisTamsa le doy las gracias por estas oportunidades que nos hacen crecer", afirmó.

Gran motivador

Mariana García Espinoza, estudiante del tercer grado de la Escuela Secundaria Técnica número 123, agradeció y reconoció a TenarisTamsa como un gran motivador que impulsa a los jóvenes estudiantes a seguir sus estudios superiores.

"Muchas gracias a TenarisTamsa por esta oportunidad que es un gran motivador para nosotros como estudiantes, con puntaje de excelencia, que nos logren dar un reconocimiento, continuaré mis estudios en el CBTIS, en donde también cuentan con la beca Roberto Rocca", detalló.

Mariana García Espinoza

Espera, en el futuro volver a obtener esta beca que ahora ganó a base de estudio constante y mantener una buena disciplina.

"Los recursos de la beca los voy a invertir en mis estudios, en algo para reforzar mi capacidad de conocimientos y puede que también para cosas personales", compartió la futura cirujana.

Lista para ser practicante

Luceline Sánchez Rodríguez, del décimo semestre de Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico de Veracruz ha obtenido la beca Roberto Rocca en su carrera universitaria, ahora se enfoca en ser aceptada como practicante en TenarisTamsa.

"Ya estoy en el proceso de selección de practicantes, a partir de este semestre para ingresar a TenarisTamsa", explicó la alumna que supera el promedio de 85 que se requiere para ser becada.

"En la universidad la beca la mantienes con un promedio de 85, siempre y cuando no repruebes ninguna materia, mi promedio es de 93, me gusta mucho la escuela, me gusta estudiar", afirmó.

Agradeció la ayuda de la empresa al sector estudiantil a través de su fundación Tamsa A.C.

"TenarisTamsa a través de sus becas ayuda mucho a estudiantes como yo que necesitamos a veces pagar un curso extra o algún material y nos motiva muchísimo el que hagan esta clase de eventos, que nos hacen sentir especiales y nos ayudan a crecer profesionalmente. Este tipo de becas muestran la calidad de la empresa y benefician muchísimo a la sociedad veracruzana", enfatizó.