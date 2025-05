Xóchitl Tress denuncia colusión de policía de Rodríguez Clara con el narco; 'no me rajo', dice (+VIDEO)

Xóchitl Tress Rodríguez, aspirante a la presidencia municipal de Juan Rodríguez Clara por Movimiento Ciudadano, denunció haber sido blanco directo de un atentado armado que dejó una persona muerta y otra herida de gravedad.

"Me querían matar", declaró la candidata, responsabilizando al crimen organizado de estar detrás del hecho.

Reveló que desde el inicio de su campaña había recibido amenazas. No es la primera vez que el grupo criminal intentaba intimidarla tras postularse a la candidatura.

Acusó, además, a la policía municipal de Rodríguez Clara de alterar la escena del crimen al levantar y llevarse los casquillos de las balas que sicarios, a bordo de un vehículo, dispararon contra su casa de campaña.

Así protegieron al grupo criminal que, acusó, sirven los policías municipales.

En el ataque perdió la vida Avisack Douglas Coronado, periodista y jefa de prensa de la campaña de Tress.

Otro colaborador, cuya identidad se mantiene reservada por seguridad, resultó herido y permanece en estado grave en un hospital del puerto de Veracruz.

Acusó que un grupo criminal la ha amenazando y la sigue a donde vaya desde el inicio de la campaña electoral. Le mandan mensajes diciéndole dónde se encuentra, afirmó. No quiso revelar a qué grupo delictivo se refiere.

Confesó que se siente nerviosa y asustada por lo ocurrido, pero que desde el momento en que aceptó la candidatura decidió continuar con el legado de Goyo Barradas.

De acuerdo con la propia candidata, un grupo de sicarios irrumpió en su sede de campaña, ubicada sobre el bulevar Salvador Navarrete, cerca de la desviación a la cabecera municipal.

Al momento del atentado, Tress se encontraba reunida con simpatizantes. Según su testimonio, la agresión pudo haber tenido un desenlace aún más trágico de no haber sido por la intervención de los elementos de seguridad asignados por el gobierno estatal.

"Un comando armado irrumpió mi casa de qué campaña con la finalidad de asesinarme, ya que me encontraba en ese instante atendiendo a la gente en dicho lugar y debido a que los elementos de seguridad que me asignaron se encontraban ahí también es que pudieron repeler la agresión. Desgraciadamente los criminales alcanzaron a dispararle a una de mis colaboradoras, la periodista Avisack Douglas Coronado, a quien acompañe al hospital de Oluta, donde fue intervenida quirúrgicamente tristemente consecuencia del impacto del balas horas más tarde perdió la vida. A ella mi reconocimiento y cariño. Honraré lo que me pidió en el trayecto del hospital", aseguró.

Una historia que se repite: Tress recuerda el asesinato de su esposo

Este atentado revive un doloroso episodio en la vida de Tress. En 2010, su esposo Gregorio Barradas Miravete, entonces presidente municipal electo de Juan Rodríguez Clara por el PAN, fue asesinado antes de asumir el cargo. El crimen quedó impune.

Durante una conferencia en el puerto de Veracruz, Tress relacionó directamente ambos hechos, pero dijo desconocer si el grupo delictivo que atentó contra ella es el mismo, pues los cárteles se han ido fracturando en el sur de Veracruz.

La candidata reconoció que su vida fue salvada gracias a que contaba con una escolta provista por el gobierno estatal. Agradeció a la administración de la gobernadora Rocío Nahle García por haber atendido su solicitud de protección al iniciar la campaña.

Sin embargo, advirtió que esto no debe ser sólo para quienes están en campaña, sino una garantía para todos los ciudadanos de Juan Rodríguez Clara, quienes, según sus palabras, "viven a diario bajo el yugo de la extorsión, el miedo y la impunidad".

SEÑALA DIRECTAMENTE A UN GRUPO CRIMINAL CONOCIDO EN LA ZONA

Xóchitl Tress no titubeó al acusar al crimen organizado como autor intelectual del atentado. A través de un comunicado público, señaló que se trata de un grupo delictivo "ampliamente identificado por los vecinos de Rodríguez Clara".

A pesar de no revelar nombres, afirmó que la comunidad sabe perfectamente quiénes son los responsables y que espera que la Fiscalía General del Estado actúe con rapidez.

Tress también lanzó un llamado directo al gobierno estatal y federal para revisar el actuar de las fuerzas de seguridad municipales. Acusó que en Juan Rodríguez Clara la policía brilla por su ausencia o, peor aún, opera en colusión con los criminales.

"NO ME VOY A RAJAR": TRESS CONFIRMA QUE SIGUE EN LA CONTIENDA

Pese al atentado y al dolor por la pérdida de su colaboradora, Xóchitl Tress reafirmó su compromiso de continuar en la campaña rumbo a las elecciones del 2 de junio. Dijo que este intento por silenciarla solo ha reforzado su determinación.

"No me voy a rajar que esto que ocurrió me motiva a redoblar esfuerzos por ellos y principalmente por sus hijos Yo también soy madre de familia y sé perfectamente lo que es vivir con el temor de que algo le pueda pasar a mi hijo y que por eso es que quiero ser presidente municipal pues que nadie en este municipio tenga que vivir en esas condiciones.", aseguró.

CON INFORMACIÓN DE VÍCTOR TORIZ