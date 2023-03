'Pregúntenle a él', responde regidor sobre denuncias de acoso a Sebastián C

El regidor de Morena del Ayuntamiento de Veracruz, Daniel Martín Lois pidió que los cuestionamientos de su homólogo y compañero de partido, Sebastián C, se pregunten directamente con él.

Aunque el edil acusado de supuesto abuso sexual interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el supuesto atentado del que fue víctima la noche del pasado miércoles 22 de marzo, Martín Lois prefirió no opinar. Admitió que sí habló con él pero no detalló al respecto.

"No tengo el dato exacto del tema, los temas que tengan que ver con Sebastián deberían preguntárselo directamente a él para no generar percepción de chisme. Sé que le pasó algo pero no se. Prefiero que le pregunten directamente a él".

Cabe recordar que se menciona que suman 16 señalamientos en contra de Sebastián C por supuesto acoso y abuso.

La regidora priista Belén Palmeros Exome, dijo que al menos 16 mujeres señalan al regidor de Morena y serán 7 mujeres quienes denuncien ante la Fiscalía General del Estado.

Las denuncias fueron hechas a través de redes sociales y ella como regidora se acercó a las presuntas víctimas porque debe denunciarse formalmente para que se realice la investigación.

Por su parte Sebastián C interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presunto atentado.

El regidor sexto del Ayuntamiento de Veracruz indicó que se encontraba a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por hombres armados que lo amenazaron e intentaron secuestrar.