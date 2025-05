Bomberos de Orizaba operan al límite; falta de recursos amenaza su labor

La labor de los Bomberos de Orizaba se sostiene en medio de una crisis económica. Aunque su compromiso con la ciudadanía no ha flaqueado, la realidad es que las carencias materiales, la falta de apoyo de municipios vecinos y la escasa inversión oficial amenazan su capacidad operativa.

El comandante de la corporación, Manuel Jiménez Cadena, detalló que sostener un cuerpo de bomberos funcional implica altos costos que no siempre logran cubrir.

El mantenimiento de las herramientas, la adquisición de equipo de protección personal y el uso de combustible representan un reto financiero permanente.

"Solo un equipo de respiración autónoma puede costar hasta 50 mil pesos; sin contar cascos, chalecos, botas y uniformes que también deben reemplazarse con regularidad debido al desgaste.

"Estamos hablando de necesidades que van desde los 40 mil hasta los 500 mil pesos, cifras inalcanzables si no se cuenta con apoyo externo", explicó.

A estos gastos se suma el consumo de diésel, indispensable para mantener las unidades listas para salir. En promedio, la corporación necesita entre 150 mil y 200 mil pesos mensuales únicamente para combustible.

Esa cifra puede elevarse durante semanas de mayor actividad, como cuando ocurren incendios forestales o accidentes en carretera.

Lo más preocupante, según Jiménez Cadena, es que solo un ayuntamiento de la región apoya regularmente al cuerpo de bomberos; otros municipios, a pesar de solicitar sus servicios, no contribuyen económicamente, ni siquiera cuando se les brinda apoyo en sus propias comunidades.

"Damos el servicio, arriesgamos la vida, gastamos recursos y muchas veces ni las gracias. Pero no podemos negarle la ayuda a nadie. Esa es nuestra vocación, aunque nos cueste", declaró.

Actualmente, la estación cuenta con un equipo de 10 bomberos operativos. Para evitar su deserción, se les otorga una gratificación semanal que apenas alcanza para sostenerlos, aunque todos se mantienen disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Manuel Jiménez Cadena pidió a empresarios, autoridades y ciudadanía en general que se involucren más, no solo con donativos económicos, sino con acciones solidarias que aseguren la continuidad de este servicio esencial.

"Sin equipo, no hay respuesta. Sin combustible, no hay salida. Y sin apoyo, no hay futuro para esta corporación. Todos tenemos una responsabilidad con la vida y la seguridad de nuestra comunidad. Ayúdennos a seguir salvando vidas", concluyó.