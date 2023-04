¡Aguas con las medusas!; piden a bañistas no tocarlas y tener cuidado

Las letras de una canción popular mexicana dicen que en el mar la vida es más sabrosa, sin embargo, siempre existen peligros para los bañistas que en estas fechas abarrotan las playas de Coatzacoalcos.

Uno de los motivos por los que las familias de Coatzacoalcos y turistas deben de estar alertas cuando decidan refrescarse en las aguas del Golfo de México, es por la aparición de un animal transparente y poco perceptible.

Se trata de las llamadas medusas, carabelas portuguesas, o aguamalas, que suelen encontrarse en mar abierto en todas las aguas cálidas del planeta, en especial en las regiones tropicales y subtropicales de los océanos Pacífico e Índico.

ALERTAN A BAÑISTAS

Su picadura es peligrosa y muy dolorosa, por lo que las autoridades han alertado a los bañistas para que extremen precauciones si tienen contacto con este pequeño animal.

"Está muy buena el agua, está limpia y todo, pero hay bastantes medusas, hace rato picó a una niña, ya es como la quinta medusa que vemos en el rato que estamos aquí", dijo un bañista, quien sacó a uno de estos animales con una cubeta de plástico.

¿QUÉ SON?

Las carabelas portuguesas están formadas por una vela gelatinosa de entre 15 y 30 centímetros que le permite recorrer los océanos impulsada por los vientos, las mareas y las corrientes marinas, mientras que del cuerpo central cuelgan numerosos tentáculos que le sirven para atrapar a sus presas

"Ha habido días en que han estado flotando en el agua muchas, mandamos a elementos a invitar a la gente que no se les acerque, que no las traten de tocar porque sienten que se queman cuando las tocan. Si ven una que se alejen de ahí mejor para que no vayan a tener problema en la piel", exhortó Jorge García, comandante de Bomberos y Protección Civil de Coatzacoalcos.

Tan sólo la dirección municipal de Protección Civil ha dado atención a unos siete bañistas, principalmente menores de edad, quienes no han requerido ser trasladados a algún hospital.